Первая ситиферма появилась в Минске. Как там все устроено





Этим летом был объявлен конкурс лучших стартапов в области экологии. Впереди осталось лишь финальное мероприятие, где пройдет открытая защита проектов перед жюри и, конечно же, огласят результаты. Среди бизнес-идей есть создание уличной мебели из переработанного пластика, производство бумаги из тростника и даже первая городская ферма в Минске. Что такое ситиферма и в чем ее особенность, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».





Концепция проекта Андрея Полторабатько и его команды — огород в городе. Как утверждает автор идеи, чем ближе ферма располагается к людям, тем экологичнее продукт к ним поступает. Здесь нет необходимости в длительных перевозках на грузовиках, поэтому то, что заказ будет свежим, факт.





До создания своего бизнеса Андрей пять лет проработал управляющим в туристическом комплексе. Помимо номерного фонда там развивалось кафе с концепцией экологически чистых блюд. Также при комплексе существовала ферма, где работники занимались овцеводством, однако 1,5 года назад комплекс был закрыт по инициативе собственника.





— С того момента я начал думать над проектами в продуктовой сфере — от кафе до магазина, но решился в итоге на ферму, — делится Андрей. — Начал изучать зарубежные рынки, нашел интересный продукт — микрозелень. Купил пробные семена, посадил и получил первый урожай. Семья, особенно дети, были в восторге! Так появилась идея создания первой городской фермы.





Позже к начинающему бизнесмену подключился биотехнолог Сергей, который теперь отвечает за технологию и процесс. Также проектом заинтересовалась сестра Андрея. Катя является экоактивисткой, поэтому в курсе всех новых и полезных приспособлений в области экологии. К слову, именно благодаря ее инициативе команда попала на конкурс.









Дайкон, редис, горох, лук, шпинат, подсолнух — и это далеко не весь список микрозелени, которую предлагает команда своим покупателям. Продукцию на ферме выращивают без химических добавок, только с помощью воды и света.





— Микрозелень — это съедобные проростки овощных и пряных культур, — объясняет Андрей. — Количество витаминов в них до 10 раз больше, чем во взрослом растении. Вкус каждой культуры повторят вкус взрослого растения, но чаще всего он более насыщенный и богатый. Ее любят еще и за внешний вид — микрозелень украсит любое блюдо.





Семена фермеры закупают у поставщиков, используют как импортные, так и белорусские. А над технологией выращивания работают на протяжении всего проекта.





— Сейчас процесс такой: берем специальный бокс, кладем в него субстрат (мы выращиваем на джутовой подложке или кокосе, зависит от культуры), засыпаем семена и ставим под пресс на несколько дней, — рассказывает основатель фермы. — Затем ставим на время боксы в блэкаут (полная темнота). После этого выставляем на стеллажи со специальным светом. Через 5–7 дней урожай готов. Достаем микрозелень вместе с субстратом и упаковываем в бокс для продажи. Во время всего процесса обязательное условие — климат и полив, а также стерильность.









На сайте ситифермы можно найти не только полезную информацию о продукции и свойствах микрозелени, но и рецепты. Например, с редисом предлагают приготовить лососевый бургер, зелень добавит свежий, хрустящий и острый вкус к еде. Руколу со сладковато-ореховым вкусом, который плавно переходит в жгуче-острый, можно включить в пиццу, пасту, сэндвич и различные салаты. Питательный креп-суп будет интереснее с ореховым вкусом подсолнуха. Даже есть рецепт блинов с зеленью гороха, который вместе с луком и другими ингредиентами создает пикантный привкус.





Сейчас проекту всего четыре месяца, продажами продукции фермеры занялись в начале августа, поэтому стабильной статистики по заказам и доходу нет. Иногда могут получить пять запросов в день, а бывает, что никто не обращается.





— Как розничная точка для физических лиц у нас работает Instagram, — уточняет Андрей. — А что касается постоянных покупателей, то мы сотрудничаем с кафе и ресторанами в Минске, туда делаем отгрузки еженедельно. Сейчас активно общаемся с магазинами. Крупные сети очень заинтересованы в нашей микрозелени. Ведь во многих странах она присутствует на полках в продуктовых магазинах и пользуется популярностью.





В будущем команда планирует предоставить возможность минчанам посещать ферму, чтобы они сами видели, как все растет, и покупали продукцию прямо с огорода.





Фото из личного архива героя



