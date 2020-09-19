"Беларусь с закрытыми границами не протянет и месяца"









После угроз Лукашенко он лично побывал на КПП у границы с Беларусью и рассказал, что в настоящее время движение через границу осуществляется как обычно.





- Маловероятно, что граница будет закрыта. Это, в первую очередь, очень больно скажется на самой Беларуси, — сказал Буйвидас.





Он отметил, что поговорив с водителями, выяснилось, что на таможне нет никаких изменений. Лишь пропускной контроль стал намного жестче.





- Машины с европейскими номерами, отправляются на рентген, им в очереди приходится стоять по несколько часов, — сказал он.





По мнению Буйвидаса, у Лукашенко не получится полностью закрыть границы, так как грузопотоки постоянно идут в Калининград. Видмантас Янулявичюс, президент Литовской конфедерации промышленников, оценил решение белорусского президента как политическое средство воздействия, но отметил, что реализация его плана с закрытием границ не совпадает с экономическими возможностями республики.





- Если остановить транзит и грузоперевозки — это ударит по самой Беларуси. Поэтому я не верю, что белорусскими властями будут предприняты какие-то реальные действия. Без денег долго никто не проживёт, а спонсировать Беларусь со стороны долго тоже никто не будет, — сказал Янулявичюс.



