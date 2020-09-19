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"Беларусь с закрытыми границами не протянет и месяца"

Комментируя заявление Александра Лукашенко о решении закрыть границы с Литвой, Украиной и Польшей, Зенонас Буйвидас, генсек литовской ассоциации «Linavа», заявил, что Беларусь при этом не протянет и месяца.



После угроз Лукашенко он лично побывал на КПП у границы с Беларусью и рассказал, что в настоящее время движение через границу осуществляется как обычно.

- Маловероятно, что граница будет закрыта. Это, в первую очередь, очень больно скажется на самой Беларуси, — сказал Буйвидас.

Он отметил, что поговорив с водителями, выяснилось, что на таможне нет никаких изменений. Лишь пропускной контроль стал намного жестче.

- Машины с европейскими номерами, отправляются на рентген, им в очереди приходится стоять по несколько часов, — сказал он.

По мнению Буйвидаса, у Лукашенко не получится полностью закрыть границы, так как грузопотоки постоянно идут в Калининград. Видмантас Янулявичюс, президент Литовской конфедерации промышленников, оценил решение белорусского президента как политическое средство воздействия, но отметил, что реализация его плана с закрытием границ не совпадает с экономическими возможностями республики.

- Если остановить транзит и грузоперевозки — это ударит по самой Беларуси. Поэтому я не верю, что белорусскими властями будут предприняты какие-то реальные действия. Без денег долго никто не проживёт, а спонсировать Беларусь со стороны долго тоже никто не будет, — сказал Янулявичюс.

Если вдруг всё-таки граница закроется, то больше всего в Литве пострадает сектор логистики и транспорта — это стране обойдется примерно в 0,4–0,5% ВВП, пишет новостной портал Delfi.lt.
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