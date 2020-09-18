При этом белорусская продукция имела фитосанитарные сертификаты, выданные Государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.





Запрет будет действовать до тех пор, пока белорусское компетентное ведомство не подтвердит исследованиями отсутствие вируса в продукции из Гродненщины и Гомельщины.









Россельхознадзор признает, что вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС. Однако, учитывая их вредоносность, Россельхознадзор обратился в ЕЭК с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении Единого перечня карантинных объектов.



