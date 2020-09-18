Коронавирус атакует школы: на карантин уходят целыми классами





Несколько классов в Гродно, Бресте и других городах ушли на карантин. Об этом сообщили Sputnik родители школьников.





Они рассказали, что в классе у кого-то из детей нашли коронавирус. Чтобы не рисковать, всех школьников отправили по домам. Sputnik позвонил директорам учебных заведений, чтобы узнать, так это или нет, а заодно поинтересоваться, как изменится учеба при пандемии.





Школьная неделя

Ученики восьмого класса одной из гродненских школы проучились всего неделю, затем вынужденно ушли на домашнюю самоизоляцию. У одной из девочек тест на коронавирус дал положительный результат. Всех ее одноклассников, классного руководителя и учителей-предметников признали контактами первого уровня.





"Мы общались 2 сентября, вместе были в школе на уроках. Потом эта девочка в школу не ходила. О том, что у нее подтвердился коронавирус, нам написала классный руководитель вечером 7 сентября, наш карантин начался с 8 сентября. Мы просто сидели дома, учились сами, 16 сентября самоизоляция закончилась, так как прошло 14 дней", – рассказал одноклассник заболевшей школьницы Даниил.





Эту информацию подтвердила и мама другого ученика отправленного на карантин класса, Татьяна. По ее словам, в первые дни учебы никто не подозревал, что ученица, из-за которой весь класс ушел в вынужденный карантин, представляет опасность.





"Насколько я знаю, у нее ни в первые дни, ни в последующие не было никаких признаков простудных заболеваний, она переносит болезнь бессимптомно. Тест на коронавирус ей сделали, так как она оказалась контактом первого уровня, кто-то из семьи заболел", – отметила Татьяна.





По наблюдениям родителей учеников, в первую неделю учебы в их школе не замечали особых мер предосторожности. Например, сохранилась система, когда дети переходят из кабинета в кабинет, посещая разные предметы. В других школах такое правило на время пандемии коронавируса отменили. После того, как целый класс ушел на карантин, в упомянутой школе также сократили перемещения учеников по кабинетам.









"Нас удивило, что слишком долго делался тест на коронавирус. Насколько известно, у девочки взяли мазки в четверг, а результат нам сказали только спустя пять дней. Все это время дети ходили в школу. Администрация не ограничила контакты класса в тот период, когда было известно, что ученица стала контактом первого уровня по ковид. Например, в понедельник 7 сентября у нашего класса проводился спаренный урок с учениками другого класса", – рассказала Татьяна, пытаясь обратить внимание, что это повышало риски других детей.





"К счастью, среди учеников нашего класса никто не заболел, по крайней мере, никто из родителей не написал, что тест положительный. Но если бы у кого-то он оказался положительным, пришлось бы отправлять на карантин еще один класс", – говорит собеседница.





Карантинные меры показали еще одно упущение гродненских школ. Выяснилось, что даже после каникул у школьных администраций нет механизмов и способов продолжать нормальный учебный процесс для детей, отправленных на самоизоляцию. Родители рассказывают, что дети получали задания и должны были самостоятельно их выполнять. Дистанционных уроков никто не проводил.





Сейчас школьникам, скорее всего, придется в экстренном порядке наверстывать пропущенные уроки. Выяснилось, что косвенно история с отправленным на карантин классом коснулась и других учеников. Так как на самоизоляцию ушли не только дети, но и учителя, то в других классах отменялись некоторые уроки, так как не хватало педагогов.





В Бресте коронавирус тоже никуда не делся. Родители рассказали, что на карантин были отправлены два 10-х класса в средней школе № 25. Правда, там комментировать информацию Sputnik не стали.





"У меня нет времени. Никаких комментариев. Звоните в отдел образования", - сказала агентству директор школы Светлана Шелегович.





В брестской школе №9 информацию о карантине, наоборот, подтвердили. Там на самоизоляцию отправлен шестой класс.





"Действительно один класс находится на самоизоляции. Заболел один ребенок", - рассказала директор учебного заведения Раиса Богатко.





По ее словам, все дети отправлены на больничные как контакты первого уровня - они сейчас не учатся. Но когда все вернуться в школу, для них собираются провести дополнительные стимулирующие занятия.





Кроме детей, на больничный отправили 10 учителей, которые вели занятия в классе.





"Они находятся дома с прошлого вторника (8 сентября – Sputnik). Завтра (18 сентября – Sputnik) уже заканчивается у них срок самоизоляция. Я думаю, что уже в субботу они будут на каких-то мероприятиях в школе", - добавила Раиса Богатко.





Иными словами, не успели дети приступить к учебе, как снова оказались дома.





Директор школы добавила, что санэпидслужба проверила на вирус все "контакты первого уровня". Информации о том, что кто-либо заразился от этого ребенка, ей не поступала.





Что говорят в министерстве

Общей статистики, сколько же детей ушли на карантин, по стране нет. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.





"Учет заболевших детей – прерогатива поликлиник. Минобр отвечает за учебный процесс", - сказала она.





В министерстве пояснили, что сейчас все дети учатся в обычном режиме. Если у кого-то в классе находят COVID-19, действуют согласно рекомендациям Минздрава.





"Механизм был отработан в четвертой четверти (прошлого учебного года – Sputnik). Заболевшие дети, которые являются контактами первого уровня, продолжают учиться дома. Выполняют домашнее задание, посещают онлайн-занятия", - пояснила Людмила Высоцкая.





Иными словами, детей на больничный не отправляют, согласно информации Минобра. Но остается непонятными, кто их будет учить. Ведь контактировавших педагогов отправляют домой. Среди них есть узкие специалисты. В министерстве ответили, что таких учителей заменяют.





Там добавили, что сейчас разрабатывается единая образовательная онлайн-платформа. В будущем она может пригодиться при дистанционном обучении. Зимой платформу будут тестировать, а 1 сентября 2021 года она начнет работать.





Платформа чем-то напоминает библиотеку учебных материалов. Там будут видео с объяснением темы урока, тестовые задания для самопроверки.





Также спросили в министерстве, при каких обстоятельствах классы снова отправят на домашнее обучение, как это было весной. Там ответили, что если будет решение Минздрава в связи с эпидемиологической ситуацией.





Sputnik также обратился в Министерство здравоохранения, чтобы узнать, сколько детей находятся на карантине и что происходит во время самоизоляции. Ответ из ведомства пока не пришел.





Ранее сообщалось, что в одной из школ Лельчиц также 2 класса было отправлено на карантин. Не исключено, что такие классы есть и в других регионах, просто информация об этом не дошла до СМИ.







