Курс российского рубля упал до месячного минимума

За текущую неделю стоимость корзины валют упала на 1,35%, а с начала месяца уже на 4,22%. Рубль РФ упал на минимум за 28 дней





Курс доллара упал на 0,0097 BYN до 2,5658 BYN/USD. Ослабление доллара идёт уже девятые торги подряд. За это время стоимость американца обвалилась на 0,0718 BYN.





Объём торгов долларом сегодня превысил 67 млн. USD и оказался на максимуме за три недели.





С начала сентября стоимость доллара рухнула на 0,0901 BYN, но это пока существенно ниже роста за август — 0,2173 BYN.





Курс евро вырос всего на 0,0049 BYN до 3,0414 BYN/EUR и покинул минимум за 24 дня.





С начала месяца евро подешевел на 0,1184 BYN, а по итогам августа был рост на 0,2608 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0053 BYN до 3,4205 BYN/100 RUB — минимума за 28 дней.





С начала сентября сотня российских рублей обвалилась на 0,1764 BYN, а в августе был рост на 0,2813 BYN.





Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль уже третью неделю подряд укрепляется ко всем валютам:





доллар −0,0334 BYN (−1,29%);

евро −0,0371 BYN (−1,21%);

российский рубль −0,0503 BYN (−1,45%);

корзина валют −1,35%.





Центробанк России

За полчаса до полудня на валютной бирже в Москве средневзвешенный курс доллара снизился на 18 копеек до 75,0319 российских рублей, аналогичны курс евро вырос на 32 копейки до 88,95 российских рублей.





На эти значения Банк России будет ориентироваться при определении официальных курсов валют на завтра.