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Лукашенко: Белорусы могут быть задействованы в строительстве российского космодрома «Восточный»

Белорусские специалисты могут быть задействованы в строительстве российского космодрома «Восточный». Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 18 сентября во время посещения ОАО «МАПИД», сообщает  БелТА.

По словам Лукашенко, в России на текущий момент активно реализуют различные проекты, где могут быть востребованы белорусские специалисты строительного сектора. Об этом, в частности, белорусский лидер якобы говорил с российским президентом Владимиром Путиным на встрече в Сочи 14 сентября. Среди крупнейших проектов, в которых могут поучаствовать белорусы, возведение космодрома «Восточный».

Впрочем, подождем дополнительных новостей. На словах у Александра Лукашенко всегда все прекрасно, но потом возникают нюансы.
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