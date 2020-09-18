В Беларуси продовольствие дешевеет. Но инфляция растет

В целом потребительские цены в августе увеличились на 0,2% по сравнению с июлем. В августе прошлого года наблюдалась дефляция: на 0,2%. А инфляция тогда составляла 5,7%. При этом продовольственные товары тогда снизились в месячном выражении, как и сейчас: на 0,6%.





Но в августе прошлого года цены на непродовольственные товары не изменились по сравнению с июлем, тогда как в августе текущего года они поднялись в месячном выражении на 0,9%. В годовом выражении данная категория товаров подорожала на 5,7%.





К этому привел рост цен на импортируемые товары в связи с подъемом курсов иностранных валют. Так, бытовые электротовары и легковые автомобили подорожали по сравнению с июлем на 1,3%, парфюмерно-косметические товары — на 1,1%. Обувь и одежда подорожали на 2,2% и 0,8% соответственно.





Плодоовощная продукция в августе подешевела по сравнению с июлем на 10,2%. Это сезонное снижение. Уменьшились, в частности, цены на морковь (на 26,6%), свеклу (на 16,7%) и яблоки (на 21,7%). В то же время, некоторые импортные фрукты подорожали, в частности, апельсины: на 4,3%. В то же время, цены на плодоовощную продукцию в августе оказались на 20% выше, чем год назад. Это может объясняться как сложными погодными условиями, так и пандемией коронавируса, из-за чего в Беларусь сократился импорт овощей и фруктов из-за рубежа.





В то же время, рост цен в годовом выражении на некоторые продовольственные товары, которые относятся к разряду социально-значимых, оказался довольно умеренным. В частности, молоко и молочные продукты подорожали всего на 3,9%, мясо и мясопродукты — на 1%, рыбопродукты — на 1,3%, макаронные изделия — на 2,5%.





В целом продовольственные товары за год выросли в цене на 4,6%, что существенно ниже, чем в августе 2019 года, когда они поднялись на 6,2%.





Услуги в августе увеличились в цене по сравнению с июлем на 0,6%, а в годовом выражении они подорожали на 7,1%. Год назад в августе цены на услуги выросли на 0,3% и 7,4% соответственно.