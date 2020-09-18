Наибольшую огласку получили забастовки на МАЗе, МТЗ, БелАЗе и «Беларуськалии». Также доступны данные по работе в августе «Нафтана» и «Белшины».

&amp;lt;a id=&amp;quot;bxid_595554&amp;quot; href=&amp;quot;https:&amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;#47;zautra.by&amp;amp;amp;#47;news&amp;amp;amp;#47;byli-li-zabastovki-na-predpriiatiiakh-belarusi-v-avguste-chto-govorit-statistika&amp;quot; &amp;gt;&amp;lt;img id=&amp;quot;bxid_645232&amp;quot; alt=&amp;quot; &amp;quot; src=&amp;quot;https:&amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;#47;public.tableau.com&amp;amp;amp;#47;static&amp;amp;amp;#47;images&amp;amp;amp;#47;In&amp;amp;amp;#47;Industry20208month&amp;amp;amp;#47;Dashboard1&amp;amp;amp;#47;1_rss.png&amp;quot; style=&amp;quot;border: none&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;

В таблице приведены данные по выпуску продукции по месяцам с начала 2020 года. Вид продукции можно выбрать в выпадающем меню.





МТЗ





Основная продукция — тракторы для сельского хозяйства. Детальные данные по заводу не известны, однако большая часть выпускаемых в Беларуси тракторов производится на МТЗ. В августе 2020 года в стране было выпущено 3190 тракторов, что немногим менее, чем в июле 2020 года, и сопоставимо с другими периодами 2020 года. Либо забастовка прошла очень незаметно, либо в произведенные трактора записали не совсем собранные, что маловероятно.





БЕЛАЗ





Одной из характерных деталей, которая показывает явную успешность забастовки белазовцев, стало появление на государственном телеканале ролика, посвященного забастовке. В августе на предприятии было собрано только 22 карьерных самосвала, что является абсолютным минимумом за весь 2020 год. Предприятие относится к градообразующим, его показатели прямо влияют на весь город и его бюджет. Если не присутствовали иные факторы в виде отмены заказа на продукцию или разрыва заключенного контракта, то очевидно, что забастовка на предприятии состоялась и имела прямое влияние на производственные показатели.





«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»





В Сети был опубликован документ о работе 1-го рудоуправления за август. Исходя из данных можно было ожидать существенного снижения объема производимых калийных удобрений. Однако опубликованная официальная статистика свидетельствует о том, что было произведено 678 тыс. тонн удобрений в пересчете на 100% К2О. Это является минимумом за последние 4 месяца, однако незначительно отличается от показателей июля 2020 года. По всей видимости, на других рудоуправлениях работники перевыполнили установленные планы и частично смогли компенсировать недостающие объемы производства. Деятельность предприятия критически важна для бюджета страны, поэтому могли быть предприняты серьезные усилия для нейтрализации последствий забастовочного движения.





МАЗ





В сети были опубликованы детализированные данные по выпуску продукции, что предполагает реальное происхождение этих данных. К тому же, опубликованные цифры работы за август нашли свое подтверждение в официальной статистике. Автомобилей-самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья было произведено минимальное количество в 2020 году в целом по стране, при этом МАЗ является основным производителем данной продукции. Заметно снижение и количества произведенных грузовых автомобилей, меньше было произведено только в мае 2020 года в связи с коронавирусной инфекцией и ее активным распространением по России. Также снизилось и производство автобусов — зафиксирован минимальный объем производства в 2020 году.





ОАО «НАФТАН»





В августе на предприятии заметно сократился выпуск продукции: бензина выпущено меньше, чем в периоды нефтяной войны с Россией, на минимальном уровне было производство мазута, объемы дизельного топлива были на уровне последних 3 месяцев. Однако снижение производства могло быть вызвано плановыми ремонтными работами, которые были запланированы на август, в связи с чем Беларусь заранее подала меньшую заявку на поставки нефти в страну. Поэтому определить точно, оказали ли заявления и возможные действия работников «Нафтана» влияние на производство продукции, не представляется возможным.





«БЕЛШИНА»





Рекордные показатели по производству шин для легковых автомобилей и типичные для 2020 года показатели производства по остальным видам шин говорят о том, что забастовки на предприятии не было. Стоит однако отметить, что данное предприятие является хронически убыточным и не исключено, что даже рост производства не поможет выйти в прибыль.





ВЫВОДЫ





В целом, нельзя сказать, что забастовка провалилась, на отдельных предприятиях заметны проблемы с производством, однако этого недостаточно для существенного влияния на промышленность всей страны. При этом утверждения о стабилизации ситуации также приукрашивают картину, поскольку проблемы на отдельных предприятиях имеются. Не решен и ключевой вопрос — с таким уровнем прибыли, который демонстрируют большинство белорусских предприятий, вопрос об их развитии даже не стоит. Фактически это попытка удержаться на плаву в условиях ужесточения конкуренции, которая неизбежна во время пандемии, и потери миллионов рабочих мест в мире. И белорусские предприятия — далеко не фаворит в этом соревновании.



