+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Беларуси могут внепланово вырасти цены на бензин, алкоголь и сигареты

Минфин хочет внести изменения в Налоговый кодекс: предлагается увеличить акцизы.


Министерство финансов обнародовало проект закона об изменении Налогового кодекса. Он опубликован на сайте ведомства. В приложениях к нему указаны ставки акцизов, в том числе на бензин, дизельное топливо, сигареты и алкоголь. Акциз - это налог, который государство устанавливает на производство товаров массового потребления, производитель включает его в цену товаров (или в тариф на услугу), то есть фактически акцизы уплачиваем мы с вами. Если закон примут, то ставки акцизов увеличатся - на некоторые позиции сразу на 50%, пишет kp.by.

Больше других могут подорожать самые дешевые сигареты


Все сигареты, которые продаются в Беларуси, разделены по трем ценовым категориям, по каждой из которых определена конкретная ставка акциза.

По действующим сегодня нормативам, для сигарет первой ценовой категории акциз составляет 24,9 рубля (ставки устанавливаются в расчете на 1000 сигарет), для второй - 62,77, для третьей - 71,97.

Если в Налоговый кодекс внесут предложенные изменения, то акцизы для всех категорий сигарет увеличатся на одинаковую сумму - на 6 рублей 23 копейки. Но если акцизы на сигареты второй и третьей категорий подорожают в процентном отношении на 9,9% и 8,7% соответственно, то по первой - больше чем на 25%. Выходит, больше других могут подорожать именно самые дешевые марки сигарет.

Подрастут в цене шампанское и бензин


Акциз на плодовые крепленые марочные вина (улучшенного качества и специальной технологии) предлагается повысить на 4,8% к действующим ставкам, натуральные вина (в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие) - на 4,2%, на более крепкий алкоголь, с долей этилового спирта 7% и более, акциз предлагается поднять на 4,8%.

Рассчитать, как могут измениться вслед за этим цены на бутылку вина или шампанского, затруднительно: в концерне «Белгоспищепром» информацию о том, какая доля в цене приходится на акцизы, предоставить не смогли, сославшись на коммерческую тайну.


А вот рост цен на топливо примерно подсчитать можно. Акцизы на автомобильный бензин планируется поднять на 46 рублей, а на дизельное топливо - на 52 рубля. На вопрос о том, какова на сегодняшний день доля акциза в цене топлива, в «Белнефтехиме» затруднились ответить. В 2016 году пресс-служба концерна заявляла о том, что «доля акцизов в цене автомобильного топлива достигает до 21%», а в прошлом году заместитель директора Мозырского НПЗ Сергей Крот очертил другие лимиты:

- В действующих ценах доля акциза - 8 - 13%, остальное приходится на затраты по производству, в том числе на приобретение нефти, а также на расходы, связанные с реализацией топлива.

Если ориентироваться на долю акциза в 13%, то в перспективе литр 92-го бензина может подорожать с 1,68 до 1,92 рубля, 98-го - с 1,98 рубля до 2,26. И это только за счет роста акцизов, без учета возможного роста цен на нефть.

Что еще может подорожать


Предложения Минфина предполагают рост некоторых налогов. Так, с 290 рублей до 304 может увеличиться единый налог с индивидуальных предпринимателей. На 1,6 рубля за комнату (до 34,1 рубля) может вырасти подоходный налог, который уплачивают те, кто сдает квартиры.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]