ЕАБР рассказал, на что Беларусь получит 500 млн долларов

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Если предыдущая программа была направлена на поддержку сложных структурных и институциональных реформ, то основная цель новой программы в основном антикризисная — это поддержка экономики и населения в период пандемии.





Особое внимание в программе уделяется поддержке системы здравоохранения, социального сектора и финансовой системы.





— По факту финансовый кредит ЕФСР поможет Беларуси покрыть бюджетный разрыв, образующийся в результате сокращения доходов и роста расходов государственного бюджета вследствие распространения пандемии COVID-19, и одновременно снизить давление на использование валютных резервов. При этом стоит отметить, что в матрице мер программы также включены меры и намерения правительства и Национального банка в части проведения осмотрительной и согласованной бюджетной и денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию макроэкономической ситуации, — цитирует пресс-служба ЕАБР Широкова.





В частности, ЕАБР отмечает возвращение к целевому показателю инфляции, обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок, постепенное сокращение объемов директивного кредитования и т.д. В комплексе, все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси, подчеркивают в банке.





— Данная программа антикризисная и направлена на покрытие бюджетного разрыва в 2020 году. Соответственно, средства кредита планируется предоставить в этом году. На практике это означает, что после одобрения программы Советом фонда, подписания кредитного соглашения, завершения процедур и направления заявки по вступлению соглашения в силу и направления заявки на получение средств финансового кредита он будет выделен в максимально сжатые сроки, — заявил Андрей Широков.









Заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний также заверил, что в случае выхода ЕБРР из проектов в Беларуси Евразийский банк развития готов будет рассмотреть возможность замещения европейских коллег.





— У нашего банка уже есть такой опыт в Российской Федерации, когда Европейский банк реконструкции и развития решил прекратить свою деятельность из-за санкционных режимов. ЕАБР, к примеру, заместил на 200 млн евро ЕБРР в проекте строительства магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, — рассказал он.





Сейчас Беларуси в кредитном портфеле ЕАБР принадлежит 22,7%, впереди — Россия (36,3%) и Казахстан (38,1%).





— За последнее время мы существенно нарастили финансирование проектов в стране. На сегодня текущий инвестиционный портфель составляет 971,1 млн долларов. Всего в развитие Беларуси ЕАБР было вложено 1 млрд 815,8 млн долларов.