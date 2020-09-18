Финансовое положение «Белшины» остается сложным

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По его словам, для повышения эффективности работы предприятия на 2020 год актуализирована программа финансового оздоровления, которая предусматривает реализацию ряда внутренних мероприятий, направленных на снижение затрат на производство и реализацию продукции, сокращение дебиторской задолженности, пополнение оборотных средств.





— В настоящее время наша первоочередная задача — максимально возможное увеличение объемов продаж на наиболее премиальные рынки и возврат просроченной дебиторской задолженности, что обеспечит рост эффективности продаж, увеличение абсолютного размера прибыли для финансирования деятельности предприятия, — сказал Бунаков.





В этом году предполагается снизить затраты на 25,7 млн рублей. За первое полугодие снижение себестоимости уже составило 14,27 млн рублей. Утверждены годовые лимиты на содержание всех подразделений предприятия.









Уже несколько лет «Белшина» жалуется на нехватку оборотных средств. Компания генерировала убытки на фоне низкой рентабельности и высокой закредитованности из-за проведенной модернизации шинного комбината. В начале 2020 года Беларусбанк приобрел 15,44% акций «Белшины» за 28 млн рублей «для пополнения оборотных средств» предприятия.





В 2020 году в «Белшина» запланировала поставить на производство 29 новых моделей шин. В рамках импортозамещения разрабатываются шины под автомобили Geely. За 2018 год на борисовский завод «БелДжи» поставили 34 091 шину, в 2019-м — 83 841, за шесть месяцев 2020-го — 24 386 шин.

