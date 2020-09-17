Дмитрий Бутов, директор ООО «Аккумуляторный альянс»: «На сегодня даже не сформирована инициативная группа. Очевидно, интерес к нему пропал»
Руководство «Аккумуляторного альянса» провело пресс-конференцию по поводу дальнейшей судьбы предприятия, построенного в СЭЗ «Брест», но так пока и не введенного в эксплуатацию. Директор завода Дмитрий Бутов назвал возможным его запуск при условии подтверждения всех параметров экологической безопасности.
Фото Бориса Павловского
Фото Бориса Павловского
«У нас есть все документы, позволяющие нам добиваться отмены решения облисполкома от 14 июня 2019 года о запрете строительно-монтажных работ. Это положительное заключение Государственной экологической экспертизы, Госстройэкспертизы, после внесенных корректировок, также разрешение на выбросы от Минприроды. В конце августа мы обратились в Брестский облисполком с просьбой отменить запрет. Решение по нему пока не принято, но оснований для неотмены этого запрета я пока не вижу», - сказал Дмитрий Бутов.
По его словам, если власти примут положительное решение для инвестора, на заводе начнутся пусконаладочные работы, в том числе, связанные с установкой дополнительного газоочистного и паровыводящего оборудования. Если в результате ПНР предприятию не удастся подтвердить заявленные в измененном проекте показатели по выбросам и иным требованиям экологической безопасности, производство не будет работать - подчеркнул Бутов. Он также заявил о том, что «Аккумуляторный альянс» готов к максимальной открытости, к диалогу с представителями общественности и к широкому мониторингу с их участием.
Отвечая на наш вопрос касательно возможного проведения референдума о судьбе завода, руководитель отметил: «Исполнительная власть сделала многое в рамках поручения главы государства (о проведении местного референдума. - Ред.). Были организованы круглые столы, встречи, брифинги на эту тему, которые многие из активистов бойкотировали. На мой взгляд, тема референдума уже стала неинтересной. Гораздо больше людей проявляют интерес к самому заводу. Те жители Бреста и окрестных деревень, которые могли побывать на предприятии и сами все увидели своими глазами, во многом изменили свое мнение. Поэтому мне сложно сказать, нужен ли референдум и состоится ли он. Насколько я знаю, на сегодня даже не сформирована инициативная группа. Очевидно, интерес к нему пропал».
В ходе общения с журналистами глава «Аккумуляторного альянса» рассказал о том, что 5,7 млн рублей, который предыдущий владелец должен был вернуть в областной бюджет по решению экономического суда, пока не выплачены. Но это, по его словам, будет сделано после того, как завод начнет работать. Журналистов также интересовали параметры ОВОС, которые у многих на слуху, в частности, 17 кг свинца, которые завод может выбрасывать в год. Кто и как это будет контролировать, если предприятие все же начнет работать. Вот что ответил Бутов:
«Мониторинг по контролю за выбросами будет осуществлять Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это в его компетенции находится. Такой мониторинг должен после запуска проводиться ежемесячно - по свинцу и серной кислоте. Хочу также обратить ваше внимание на то, что в нашем проекте заложен показатель по выбросу свинца - 0,09 миллиграмма на метр кубический. Для сравнения, в странах ЕС допускается выброс на аналогичных производствах - от 0,2 до 0,5 миллиграммов. Ряд таких производств расположен в черте крупных городов - Ганновера, Варшавы, Познани, в непосредственной близости от жилых домов».
19:02 17/09/2020
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