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"Газпром" заработает на поставках в Беларусь в этом году $560 млн

Российский газовый концерн «Газпром» планирует заработать на поставках газа в Беларусь в 2020 году $560 млн.

Такой вывод можно сделать, ознакомившись с информацией ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» о совершении крупных сделок.

Белорусская газотранспортная компания не скрывает, что расчетная стоимость поставляемого российского природного газа составляет в этом году $2,69 млрд.

При этом стоимость газа по взаимосвязанным сделкам с ГПО «Белтопгаз» и региональными облгазами ориентировочно составляет $3,25 млрд.

Таким образом, разница от продажи газа на внутреннем белорусском рынке — примерно $560 млн.

Как сообщалось, в 2019 году наша страна закупила 20,261 млрд куб. м природного газа в России. А в первом полугодии 2020 года — 9,06 млрд куб. м. Цена газа для Беларуси на 2020 год определена в $127 за тысячу куб. м.

Беларусь планирует погасить долг за газ в размере $328 млн до конца сентября.
Источник: officelife
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