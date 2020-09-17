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Антинародная власть: льготные кредиты на жилье - только силовикам, многодетным - до свидания

За последние несколько лет беларусам могло показаться, что страна в части ипотечного кредитования движется в правильном направлении.

Антинародная власть: льготные кредиты на жилье - только силовикам, многодетным - до свидания
Семья со средними по стране доходами могла продать какое-то наследство, поднакопить, а недостающую на треть-пол квартиры сумму взять в кредит. Да, кредиты никогда не были дешевыми, но кредитовали несколько банков, ставка рефинансирования снижалась и перспективы казались светлыми и внятными.

Сколько это длилось? Пожалуй, конец 2017-го – начало 2018-го можно назвать первым кредитным бумом. Конец 2019 года и начало 2020-го было лучшим временем для тех, кто брал большой кредит, превышающий собственные накопления. На начало года коммерческие кредиты на общих основаниях и по партнерским программам с застройщиками выдавало шесть банков.

По весне пошли первые «звоночки» – банки один за другим стали сворачивать кредитование вторичной недвижимости. Затем стали исчезать кредиты на новостройки на общих основаниях. 

Дольше всех продержались, сохраняя партнерские программы с застройщиками, Белинвестбанк и Беларусбанк. С 9 сентября Беларусбанк объявил о сворачивании кредитования новостроек в рамках партнерских программ. Всех. Даже «Минск Мир» от «Дана Холдингс».

На фоне этой новости как-то затерялась еще одна.

С 10 сентября в Беларусбанке (главном кредиторе всех льготников) приостановлен прием документов на получение кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240. 

По этому указу кредитовались молодые семьи с несовершеннолетними детьми, многодетные, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты.

Официально Беларусбанк на льготных условиях еще выдает кредиты только по указу №13. 

Про этот указ уже давно не вспоминали. Причина проста – в нем тоже указаны многодетные, дети-сироты, жители малых населенных пунктов, молодые семьи, только вот 

реально по нему с 2018-го кредитовались в основном другие категории «льготников» – силовой блок. 

Например, в этом году для них по программе строительства жилья должны были возвести по всей стране с десяток новых домов.

Вот список тех, кому полагается кредит под 5% годовых:

Военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов финансовых расследований КГК, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, проходящим военную службу, службу в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, органах финансовых расследований КГК, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

Судьям.

Прокурорским работникам.

На сайтах трех банков – Белинвеста, Приорбанка, Белагропромбанка – на момент подготовки материала еще были разделы «кредит с субсидией» – читай, кредит по 240-му указу. Но нет уверенности, что заявки на кредитование будут еще принимать к тому моменту, когда вы закончите читать этот текст.

В общем, игры в государственную заботу о народе и детях в частности закончились. В условиях тотальной нехватки средств власти определились с приоритетами.
Наталья Литовская, belsat.eu
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