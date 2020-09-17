Доллар и сегодня подешевел

Валютная корзина с начала недели подешевела на 1,19%, а с начала месяца уже на 4,06%.





Курс доллара снизился всего на 0,0026 BYN до 2,5755 BYN/USD. За последние восемь торгов стоимость доллара обвалилась на 0,0610 BYN.





Объём торгов долларом подскочил почти до 57 млн. долларов — максимума за три недели.





Курс евро обвалился на 0,0221 BYN до 3,0365 BYN/EUR.





С начала сентября торги на бирже проводились 13 раз. Евро смог подорожать всего дважды, на общую сумму 0,0045 BYN, а общее снижение за оставшиеся 11 торгов составило 0,1278 BYN. В результате с начала месяца курс евровалюты упал на 0,1233 BYN до минимума за 24 дня.





Курс российского рубля упал на 0,0162 BYN до 3,4258 BYN/100 RUB — минимума за 27 дней. С начала сентября стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,1711 BYN.





Центробанк России

Сегодня российский рубль на торгах Московской биржи подорожал к евро, но девальвировался к доллару.





Как следствие, официальный курс доллара на завтра вырос на 27 копеек до 75,1941 RUB/USD, а официальный курс евро на завтра опустился на 23 копейки до 88,6313 RUB/EUR.