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Доллар и сегодня подешевел

Уже второй день подряд белорусский рубль дорожает сразу ко всем валютам. Сегодня стоимость корзины валют опустилась на 0,39% уже 13-й раз подряд до минимума за 3,5 недели.

Валютная корзина с начала недели подешевела на 1,19%, а с начала месяца уже на 4,06%.

Курс доллара снизился всего на 0,0026 BYN до 2,5755 BYN/USD. За последние восемь торгов стоимость доллара обвалилась на 0,0610 BYN.

Объём торгов долларом подскочил почти до 57 млн. долларов — максимума за три недели.

Курс евро обвалился на 0,0221 BYN до 3,0365 BYN/EUR.

С начала сентября торги на бирже проводились 13 раз. Евро смог подорожать всего дважды, на общую сумму 0,0045 BYN, а общее снижение за оставшиеся 11 торгов составило 0,1278 BYN. В результате с начала месяца курс евровалюты упал на 0,1233 BYN до минимума за 24 дня.

Курс российского рубля упал на 0,0162 BYN до 3,4258 BYN/100 RUB — минимума за 27 дней. С начала сентября стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,1711 BYN.

Центробанк России

Сегодня российский рубль на торгах Московской биржи подорожал к евро, но девальвировался к доллару.

Как следствие, официальный курс доллара на завтра вырос на 27 копеек до 75,1941 RUB/USD, а официальный курс евро на завтра опустился на 23 копейки до 88,6313 RUB/EUR.
Источник: select.by
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