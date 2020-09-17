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Очередное липовое дело? Госконтроль обвинил "Белтяжмаш" в неуплате налогов на 6 млн

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш». Эту информацию подтвердили в официальном телеграм-канале КГК.

Очередное липовое дело? Госконтроль обвинил "Белтяжмаш" в неуплате налогов на 6 млн
Офисное здание на ул. Веры Хоружей, которым управляет группа «Белтяжмаш»
«За уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО „Белтяжмаш“ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси», — цитирует сообщение tut.by

В Комитете госконтроля рассказали, что сумма неуплаченных налогов якобы составила более 6 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны 5 лиц, включая руководителя общества. 

Как сообщалось накануне, силовики нагрянули в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. У членов семьи Онищенко прошли обыски и по месту жительства.

Поздно вечером 16 сентября появилась информация, что первые лица группы компаний «Белтяжмаш» задержаны как минимум на 72 часа.

Заметим, что в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш», снимал офис штаб Виктора Бабарико, позже там же находился и Координационный совет. На минувшей неделе к ним пришли силовики, провели обыск, изъяли технику и документы, а помещение опечатали.
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