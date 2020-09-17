«За уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО „Белтяжмаш“ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси», — цитирует сообщение tut.by





В Комитете госконтроля рассказали, что сумма неуплаченных налогов якобы составила более 6 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны 5 лиц, включая руководителя общества.





Как сообщалось накануне, силовики нагрянули в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. У членов семьи Онищенко прошли обыски и по месту жительства.





Поздно вечером 16 сентября появилась информация, что первые лица группы компаний «Белтяжмаш» задержаны как минимум на 72 часа.





Заметим, что в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш», снимал офис штаб Виктора Бабарико, позже там же находился и Координационный совет. На минувшей неделе к ним пришли силовики, провели обыск, изъяли технику и документы, а помещение опечатали.



