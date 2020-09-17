Минфин уверяет: деньги есть - дефицит бюджета в этом году закроем

Об этом сообщил замминистра финансов Андрей Белковец вечером 15 сентября на онлайн-мероприятии агентства Cbonds. По его мнению, этот уровень не критичен и у Беларуси есть возможности покрыть этот дефицит. Замминистра также отметил, что поступление российского кредита в $1,5 млрд можно ожидать в ближайшее время, пишет Myfin.by





О дефиците бюджета

«Если говорить о дефиците бюджета, то у нас ситуация довольно неплохая. Мы изначально планировали, что по итогам года дефицит составит 0,9 мрлд рублей. Сегодня по итогам 8 месяцев мы имеем 1,6 млрд рублей, это текущий дефицит», - сказал Андрей Белковец.





При этом, по его словам, сумма 1,3 млрд - это технический дефицит, когда просто прошли операции по счетам, реальных средств (из остатков или заимствований) на эти цели расходовано не было.





«Живых денег 0,3 мрлд рублей мы потратили на финансирование текущего дефицита. По нашим ожиданиям, до конца года дефицит может быть увеличен до 3 млрд рублей. Это оценка исходя из утвержденного бюджета», - пояснил он.





И добавил, что было сделано стресс-тестирование, и если предполагать возможность ухудшения ситуации, то размер дефицита может составить порядка 5 млрд рублей.





«Но пока мы идем по сценарию, что по итогам года он составит 3 млрд рублей. То есть с таким дефицитом вполне можно жить. Причем, важный момент: мы не планируем расширять в этой связи заимствования с целью покрытия дефицита - внутри рынка что-то «выгребать» либо во внешнем искать.





Тут скорее мы как раз-таки воспользуемся той благоприятной ситуацией 2018-2019 годов, когда мы накопили определенные остатки бюджетного профицита. Это порядка 6 млрд белорусских рублей. И эти ресурсы мы постепенно используем по мере надобности. Это позволяет нам дефицит закрывать в какой-то степени безболезненно, потому что долг при этом у нас не увеличивается».





О кредите МВФ и $1,5 млрд от России

МВФ на прошлой неделе отказал Беларуси в займе около 900 млн долларов, которые еще в марте Беларусь запросила на борьбу c COVID-19. В то же время на этой неделе, 14 сентября, прозвучало заявление, что Россия выделит нашей стране кредит на 1,5 млрд долларов. Г





ендиректор и основатель группы компаний Cbonds Сергей Лялин отметил, что если первая новость может оцениваться как негативная для Беларуси, то новость о российском кредите, естественно, воспринимается позитивно, в том числе и на внешних рынках, и динамика белорусских бондов на Московской бирже 15 сентября тому хорошее подтверждение. Он поинтересовался у Андрея Белковца, насколько эти два события были ожидаемы и как это меняет ситуацию с дефицитом бюджета.





Что касается кредита МВФ, то при формировании бюджета эти средства не учитывались и в бюджет не закладывались, пояснил заместитель министра финансов Беларуси. «Это было изначально обращение за инструментом быстрого финансирования, который появился у МВФ как ответ на ситуацию с коронавирусом. Когда бюджет принимался, о таком инструменте никто и не знал, и никто на него не рассчитывал.





Как и многие страны, мы были не против и пытались получить эти ресурсы. Они льготные, самые дешевые и не были обременены какой-то матрицей реформ или программой реформ, которые стандартно готовит МВФ. Почему бы этот источник не получить для поддержания резервов, рефинансирования долга?», - сказал Андрей Белковец.





Однако, по его словам, стороны сначала не смогли сойтись в отношении требований МВФ о карантине. А когда риторика ВОЗ в отношении мер в связи с пандемией изменилась и в целом в мире позиция о введении карантина перестала быть такой определяющей для всех, у МВФ поменялась позиция по выделению кредита Беларуси.





«Со стороны МВФ было сказано, что Беларусь выпустила облигации на внешнем рынке. То есть, нет оснований полагать, что теперь она нуждается в финансировании. Мол, вы в принципе обеспечены источниками и дополнительного источника в виде экстренного финансирования вам нет необходимости предоставлять. Вот так закончилась история переговоров с МВФ», - рассказал Андрей Белковец.





Что касается кредита от России, то на этапе подготовки бюджета 2020 года этот кредит не закладывался и не ожидался.Замминистра добавил, что изначально предполагалась возможность некую сумму привлечь в 2021 году, чтобы иметь источники рефинансирования долга перед РФ.





Однако в августе в Беларуси сложилась негативная ситуация с точки зрения оттока ЗВР, вызванного в первую очередь значительной покупкой валюты как населением, так и юрлицами. «Негативная динамика по ЗВР подтолкнула нас общаться с нашими партнерами в России на предмет возможности дополнительной поддержки, в первую очередь именно на поддержание золотовалютных резервов, которые у нас так сильно просели», - сказал Андрей Белковец.



Что в итоге?

Этот запрос Беларуси о дополнительной поддержке со стороны России успешно реализовался. И, по словам Андрея Белковца, белорусская сторона надеется достаточно оперативно, в короткие сроки, получить эти ресурсы.





Замминистра финансов также считает, что закрыть дефицит бюджета по итогам года Беларусь сможет относительно безболезненно.







