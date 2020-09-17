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Подсолнечное масло стало самым дорогим растительным маслом в мире

Цены резко выросли из-за ожидаемого снижения урожая подсолнечника в России и Украине


Подсолнечное масло стало самым дорогим растительным маслом в мире, его цены в Европе превысили цены рапсового масла впервые за последние четыре года, сообщает Refinitiv Agriculture. 

В портах Черного моря стоимость резко выросла из-за пессимистичных прогнозов урожая и отсутствия предложений по поставке подсолнечника как на Украине, так и в России. По данным портала OilWorld, сейчас цены масла находятся на уровне $990/т с поставкой в сентябре-октябре. Для спотовых поставок предложение подсолнечного масла достигло $1 тыс./т (CIF Mumbai), отмечает Refinitiv.

К началу сентября цены спроса на российское подсолнечное масло достигли пятилетнего максимума, составив $815-835/т (FOB), что на $100/т выше, чем годом ранее. По данным аналитической компании «ПроЗерно», сейчас цены увеличились примерно до $940/т — таких значений не было с сезона-2012/13, когда масло стоило в среднем $1,1 тыс./т.

Сейчас цены на масло действительно высокие, однако десять лет назад они были еще выше и достигали $1,5 тыс. за тонну, напоминает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «То, что подсолнечное масло стало самым дорогим видом масла, вполне оправдано. С точки зрения питательных свойств оно однозначно лучше рапсового, соевого и тем более пальмового масла, соответственно, и должно стоить дороже, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Однако в последние годы из-за достаточно большого предложения подсолнечного масла премия за его качественные показатели не учитывалась. Сейчас в этом плане ситуация становится лучше, но, к сожалению, только потому, что на Украине и в России — главных производителях подсолнечника — серьезный неурожай агрокультуры».
Агроинвестор
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