







Квота на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличена с 10,706 млн дал до 10,95 млн дал, водки фруктовой - с 5,5 тыс. дал до 8,5 тыс. дал.





На 4 тыс. дал до 166 тыс. дал увеличена квота для бренди, на 30 тыс. дал до 50 тыс. дал - для кулера винного виноградного. С 334 тыс. дал до 456 тыс. дал увеличен показатель по крепким спиртным напиткам.





Одновременно уменьшены квоты на выпуск вин фруктово-ягодных натуральных (с 4,77 млн дал до 4,69 млн дал), вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии (с 4,78 млн дал до 4,63 млн дал), напитков винных особых (с 110 тыс. дал до 70 тыс. дал).





Дополнительно введена квота на производство фруктов в вине фруктовом - 2 тыс. дал.