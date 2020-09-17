Рынок корпоративных облигаций практически умер в Беларуси

Согласно данным Министерства финансов, в августе 2020 года было зарегистрировано всего 5 новых выпусков корпоративных облигаций. Это исторический минимум, фактически полная остановка инструмента заимствований как такового, пишет "Ежедневник"





Среди августовских эмитентов два иностранных банка – Альфа-Банк (Россия) и БТА Банк (Казахстан). Реально белорусских компании только две – сеть ломбардов – которая зарегистрировала выпуск на 320 тыс. долларов, и крупный девелопер ООО «Шигон Кэпитал» - выпуск на 850 тыс. долларов. И на этом все! Ни одна компания не рискнула зарегистрировать выпуск в белорусских рублях, хотя в 2019 году на них приходился основной объем рынка.





Что касается двух упомянутых иностранных банков, то они как раз белорусскими рублями не брезговали, поскольку именно их сейчас очень не хватает финансовым учреждениям Беларуси.





Желая сдержать инфляцию, Нацбанк принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября 2020 года.









«Данное решение означает, что Национальный банк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного исполнения банками своих обязательств. Вместе с тем осуществляться она будет в более контролируемом режиме — путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также в случае необходимости с использованием двусторонних операций, с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности», - пояснил Нацбанк.





Говоря простым языком, Нацбанк перестал обеспечивать текущий спрос на белорусские рубли, практически перестав продавать их коммерческим банкам. В итоге многим банка просто неоткуда стало брать рубли, чтобы обеспечивать потребность клиентов в кредитовании, что привело к приостановке кредитования практически всеми банками. В такой ситуации банкам не осталось ничего другого, как выходить на открытый рынок.





Так, Альфа-банк зарегистрировал в августе выпуск номинированных в белорусских рублях корпоративных облигация на общую сумму в 50 млн рублей с доходностью 8% годовых. БТА Банк зарегистрировал выпуск всего на 10 млн рублей, но с доходностью 10% годовых. Кроме того, БТА Банк выбросил в августе на рынок и долларовый выпуск, но весьма скромный – всего на 2 млн, с доходностью всего 3%.