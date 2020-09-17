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Это не те деньги, которые нужны Лукашенко

Россия планирует предоставить Беларуси рублевый межгосударственный кредит в эквиваленте $500 млн. в этом году и аналогичный кредит в 2021 году, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.



Помимо этого, Россия инициирует выделение Беларуси валютного кредита на $500 млн. через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в текущем году, уточнил он, передает РБК.

Таким образом, до конца 2020 года Беларусь получит $1 млрд от России напрямую и от антикризисного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в российских рублях и валюте.

Кредит от ЕФСР будет номинирован в долларах, а средства от России поступят в рублях. Стоимость межправительственного кредита будет привязана к доходности российских облигаций федерального займа (ОФЗ) «с небольшой премией». Ставки по валютным кредитам ЕФСР зависят от средней стоимости облигаций России и Казахстана, уточнил Силуанов.

Финансовая помощь от России и ЕФСР «в целом поддержит платежный баланс Беларуси», сказал министр. Предоставляя межправительственный кредит, Россия поставит условие перед Беларусью не допускать просрочек по двустороннему долгу, а также по обязательствам перед российскими компаниями с госучастием (включая ВЭБ). С большой степенью вероятностью можно утверждать, что в последнем условии речь идет о Газпроме.

Никаких просрочек у Беларуси нет, подчеркнул Силуанов, все обязательства выполняются своевременно и в полном объеме.

На 31 марта 2020 года внешний государственный долг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России и госкорпорации ВЭБ.РФ составлял $7,925 млрд. Последний кредит, который Россия предоставила Беларуси на рефинансирование внешнего долга, был выдан в 2017 году на сумму $700 млн. В 2020 году Беларусь, согласно ее бюджету, должна была выплатить России по долгам $1,25 млрд.
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