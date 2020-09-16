«Последняя капля — ситуация с PandaDoc»

— Сегодня европейский инкубатор Demium Startups, который я запускала и в котором работала, приостановил свою деятельность в Минске ‘ввиду политической обстановки’. Последней каплей стало произошедшее в PandaDoc.





Коронавирус вогнал в кому мой стартап MeetnGreetMe.

Я осталась без страсти и денег.

Мой альбом чистых листов для новой Беларуси готов.

PS: Мы с командой продолжим помогать стартапам просто потому, что сейчас важно помогать друг другу, — написала Елена.





интервью tut.by она рассказала подробно о ситуации.





— Головной офис Demium Startups, который находится в Валенсии, связался со мной в прошлый понедельник. Один из кофаундеров сообщил, что приостанавливают операционную деятельность Demium в Беларуси до того момента, когда «все станет хорошо». То есть, оптимистичная часть меня хочет сказать, что, наверное, скоро опять все откроется, но есть еще реалист и пессимист.





Было сказано, что они мониторили ситуацию в Беларуси, и у них какое-то время не было окончательного решения, но прочитав в новостях про арест сотрудников компании PandaDoc, они посчитали, что пока деятельность следует приостановить.





Я буду работать до 4 октября, что связано со сроком уведомления о расторжении контракта. И нашим стартапам, у которых уже есть результаты, было предложено присоединиться либо к варшавскому, либо киевскому офису.





Уже существующим стартапам дан выбор — продолжать или нет. Надо понимать, что у предпринимателей психологический настрой сейчас тоже не самый боевой — с точки зрения построения своего бизнеса и креатива. Поэтому Demium освободил от обязательств тех, кто не готов продолжать, и готов сотрудничать с остальными.





Также она вкратце рассказала, как коронавирус повлиял на её стартап (сервис по подбору персональных помощников в других странах MeetnGreetMe).





— Самый тяжелый период для меня был в марте. Разрушились очень многие планы. На сегодняшний день, у меня, как и у многих белорусов, произошел невероятный сдвиг ценностей, и я приняла действительность такой, какая она есть. Я понимаю, что, возможно, для новой Беларуси понадобятся новые проекты, новые скиллы, так что сейчас я активно занимаюсь развитием себя в другом направлении.





Мой стартап пока живет — в режиме, скорее всего, помощи игрокам туристического бизнеса. Мы абсолютно бесплатно размещаем у себя в блоге интересный контент различных туристических компаний, блогеров и так далее. Наверное, это больше взаимопомощь.



