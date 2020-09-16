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Силовики нагрянули к бизнесменам Онищенко - они сдавали офис штабу Бабарико

Представители правоохранительных органов пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь и Дмитрий Онищенко.

Силовики нагрянули к бизнесменам Онищенко - они сдавали офис штабу Бабарико
Об этом TUT.BY рассказали три не связанных друг с другом источника.

«Силовики пришли к Игорю Онищенко и его сыну Диме. Какие к ним вопросы, неизвестно. Связи с ними нет», — сообщил собеседник в девелоперских кругах.

Об этом рассказали и еще два знакомых бизнесмена, которые управляют несколькими торговыми и офисными центрами в Минске.

«В первой половине дня появилась информация, что силовики нагрянули к Дмитрию [Онищенко] в офисное здание на ул. Веры Хоружей. В районе обеда в головной офис „Белтяжмаша“ на пр. Дзержинского пришли Игорь Львович [Онищенко] и люди в штатском. После этого главбух компании покинула здание в сопровождении силовиков. Онищенко остался в офисе с сотрудниками спецслужб», — сказали информированные собеседники.

Стоит отметить, что штаб Виктора Бабарико снимал офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш». Позже там ютился и Координационный совет оппозиции. На минувшей неделе в этот офис нагрянули силовики, провели обыск, изъяли технику и документы, а помещение опечатали.

Игорь и Дмитрий Онищенко сейчас недоступны по мобильным телефонам. Утром оба были в мессенджерах и офисах.

В «Белтяжмаше» отказались от комментариев.

TUT.BY направил запросы в пресс-службы МВД и Комитета госконтроля. Получить комментарий в Следственном комитете и КГБ не удалось.
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