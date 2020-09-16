Об этом TUT.BY рассказали три не связанных друг с другом источника.





«Силовики пришли к Игорю Онищенко и его сыну Диме. Какие к ним вопросы, неизвестно. Связи с ними нет», — сообщил собеседник в девелоперских кругах.





Об этом рассказали и еще два знакомых бизнесмена, которые управляют несколькими торговыми и офисными центрами в Минске.





«В первой половине дня появилась информация, что силовики нагрянули к Дмитрию [Онищенко] в офисное здание на ул. Веры Хоружей. В районе обеда в головной офис „Белтяжмаша“ на пр. Дзержинского пришли Игорь Львович [Онищенко] и люди в штатском. После этого главбух компании покинула здание в сопровождении силовиков. Онищенко остался в офисе с сотрудниками спецслужб», — сказали информированные собеседники.





Стоит отметить, что штаб Виктора Бабарико снимал офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш». Позже там ютился и Координационный совет оппозиции. На минувшей неделе в этот офис нагрянули силовики, провели обыск, изъяли технику и документы, а помещение опечатали.





Игорь и Дмитрий Онищенко сейчас недоступны по мобильным телефонам. Утром оба были в мессенджерах и офисах.





В «Белтяжмаше» отказались от комментариев.





TUT.BY направил запросы в пресс-службы МВД и Комитета госконтроля. Получить комментарий в Следственном комитете и КГБ не удалось.



