Закупаемые корзины для мусора предназначены для 2-го пускового комплекса реконструкции лечебно-трудового профилактория №4 ДИН МВД в Витебске.





Трудно представить, что это будут за наномусорки, цена каждой из которых составляет 58 295 рублей или 22 555 долларов в эквиваленте за экземпляр.





Заметим, что финансируется закупка за наш счет, то есть из денег госбюджета.