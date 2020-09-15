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Большой распил: МВД потратит 1,5 млн рублей на 25 мусорных корзин для ЛТП!

Управление капитального строительства Витебского облисполкома объявило тендер на закупку 25 мусорных корзин ориентировочной стоимостью 1 457 375 рублей.

Большой распил: МВД потратит 1,5 млн рублей на 25 мусорных корзин для ЛТП!
Закупаемые корзины для мусора предназначены для 2-го пускового комплекса реконструкции лечебно-трудового профилактория №4 ДИН МВД в Витебске.

Трудно представить, что это будут за наномусорки, цена каждой из которых составляет 58 295 рублей или 22 555 долларов в эквиваленте за экземпляр.

Заметим, что финансируется закупка за наш счет, то есть из денег госбюджета.
Источник: vitebsk.cc
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