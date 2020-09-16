Белорусы смогут оплачивать покупки фитнес-браслетом
Беларусь стала второй страной в мире, жителям которой доступна специальная версия фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC. Устройство, разработанное компанией Xiaomi при поддержке Mastercard позволяет совершать бесконтактные платежи.
Воспользоваться новой возможностью могут клиенты сразу 11 банков. Достаточно привязать к браслету свою карту Mastercard.
Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке.
Новая модель фитнес-браслета отличается наличием NFC-чипа, который позволяет оплатить покупки по бесконтактной технологии оплаты Mastercard.
Что в итоге?
Фитнес-браслет с платежной функциональностью доступен в продаже с 15 сентября по цене 139 рублей.
Первыми совершать бесконтактные платежи с помощью Mi Smart Band 4 NFC смогут клиенты таких белорусских банков, как Альфа Банк, Белагропромбанк, Беларусбанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, БСБ Банк, Банк ВТБ, Банк Дабрабыт, МТБанк, Приорбанк.
В дальнейшем перечень будет расширяться.
Источник: Myfin.by
13:59 16/09/2020
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