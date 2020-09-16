Белорусы смогут оплачивать покупки фитнес-браслетом

Воспользоваться новой возможностью могут клиенты сразу 11 банков. Достаточно привязать к браслету свою карту Mastercard.





Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке.





Новая модель фитнес-браслета отличается наличием NFC-чипа, который позволяет оплатить покупки по бесконтактной технологии оплаты Mastercard.





Что в итоге?

Фитнес-браслет с платежной функциональностью доступен в продаже с 15 сентября по цене 139 рублей.





Первыми совершать бесконтактные платежи с помощью Mi Smart Band 4 NFC смогут клиенты таких белорусских банков, как Альфа Банк, Белагропромбанк, Беларусбанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, БСБ Банк, Банк ВТБ, Банк Дабрабыт, МТБанк, Приорбанк.





В дальнейшем перечень будет расширяться.