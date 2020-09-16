+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Белорусский рубль отбросил евро и доллар на минимум за 23 дня

Торги в среду завершились для белорусского рубля укреплением сразу ко всем основным валютам. Стоимость корзины валют снизилась уже двенадцатый раз подряд и оказалась на минимуме за 23 дня.

Валютная корзина дешевеет на всех без исключения торгах с начала сентября. За это время её значение упало уже на 3,69%.

Курс доллара упал на 0,0119 BYN до 2,5781 BYN/USD. Доллар дешевеет уже седьмой раз подряд. За это время его стоимость снизилась на 0,0584 BYN, а с начала месяца уже на 0,0767 BYN.

Объём торгов по сравнению со вчерашним снизился в 2,5 раза — с 55 до 22 млн. долларов.

Курс евро рухнул на 0,0194 BYN до 3,0586 BYN/EUR. Это гораздо больше вчерашнего укрепления всего на 0,0036 BYN.

С начала сентября стоимость европейской валюты снизилась уже на 0,1012 BYN до минимума за 23 дня.

Курс российского рубля опустился всего на 0,0017 BYN до 3,4420 BYN/100 RUB, но и этого хватило для того, чтобы оказаться на минимуме за 23 дня. С начала месяца рубль РФ стал дешевле на 0,1549 BYN.


Центробанк России

В первой половине дня российскому рублю удалось укрепиться к евро и доллару на торгах МосБиржи. Это позволило Центробанку РФ понизить официальный курс доллара на завтра на 26 копеек до 74,9278 RUB/USD, а официальный курс евро на завтра на 50 копеек до 88,8644 RUB/EUR.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]