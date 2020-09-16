Самое познавательное там, конечно, содержится в приложениях, где прописаны новые суммы, которые мы должны будем (если закон примут) прямо или опосредованно отдавать в казну. Ставки почти во всех случаях увеличились, иногда — на 50 процентов. Даже на святое — «чернила» и сигареты, пишет onliner.by





Чтобы это заметить, надо полистать прежний, ныне действующий документ. Мы сравнили некоторые параметры.





Чтобы найти проект, надо на главной странице Минфина найти вкладку «Основные направления», там — раздел «Налоговая политика», затем угадать из множества других пункт «Обсуждаем проекты» — и вы у цели. Можете обсуждать.









В проекте закона по большинству пунктов суммы выросли. Например, что касается алкоголя, то серьезно подорожали акцизы на этиловый спирт. Тот самый, которым разводят плодово-ягодное «вино» (которое мы приноровились называть «чернилами»). А значит, оно тоже подорожает.





Этиловый спирт (за 1 л)

Было - 4,77 руб.

Стало - 5,25 руб.





Повысились акцизы и непосредственно на саму «бормотуху», она становится чуть менее доступна.





Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии

Было - 11,46 руб.

Стало - 12,61 руб.





На 50% вырастает акциз на дешевые сигареты. На дорогие тоже серьезно увеличивается.





Сигареты с фильтром до 130 рублей (за 1000 шт.)

Было - 20,71 руб.

Стало - 31,13 руб.





Топливо тоже растет.





Автобензин (за 1 т)

Было - 435,08 руб.

Стало - 484,08 руб.





Дизтопливо (за 1 т)

Было - 181,05 руб.

Стало - 233,05 руб.





Частные арендодатели жилья по задумке тоже должны будут отдавать государству побольше. А значит, наверное, повышать плату или решать эту проблему другими способами. В разных городах ставки различаются, для примера берем самый дорогой Минск.





Подоходный налог с физических лиц за сдачу помещений (за каждую комнату)

Было - 32,5 руб.

Стало - 34,1 руб.





Для предприятий тоже растет стоимость производства по разным статьям деятельности. Например, много тянет экология.





Налог за выбросы загрязняющих веществ (за 1 т веществ II класса)

Было - 870,78 руб.

Стало - 958,21 руб.





Побольше должны будут отдавать в казну предприниматели. Ставки по регионам различаются. Для понимания масштаба изменений мы снова берем самый дорогой Минск и вид деятельности — «ремонт машин». По иным видам предпринимательства пропорции прибавок схожие.





Единый налог с ИП и иных физических лиц

Было - 290 руб.

Стало - 304 руб.









По задумке авторов проекта обновленный закон должен поэтапно заработать начиная с 2021 года.