+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Прогноз Сбербанка: в Беларуси возможна архаизация экономики

Сбербанк опубликовал очередной еженедельный обзор. В нем он обращает внимание на риск релокации слишком большого числа ИТ-компаний из Беларуси. Если негативный сценарий сбудется, очевидны архаизации экономики и снижение потенциальных темпов роста.

Принимая во внимание высокую мобильность этой части рабочей силы и слабую привязку цифровых компаний к конкретному географическому месту, сценарий массовой релокации таких организаций становится более чем вероятным», — отмечают аналитики Сбербанка по поводу айтишников.

Сбербанк напоминает, что в 50 крупнейших ИT-компаниях работает 38 тыс. человек. Также ИТ-сектор — это иностранные инвестиции, которые традиционно сопровождаются импортом технологий.

Кроме того, в обзоре говорится, что основную поддержку экономике в январе — июле оказывал именно ИT-сектор.


Инфографика: Сбербанк
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]