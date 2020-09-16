Гейтс и Маск вновь разошлись. О чем спорят гиганты

Миллиардеры Илон Маск и Билл Гейтс вновь не сошлись во мнениях, сделав свой конфликт публичным. В этот раз причиной раздора между двумя техномагнатами стали электромобили. Еще недавно они спорили о пандемии. Корреспондент.net рассказывает подробности.





Филантроп Билл Гейтс на прошлой неделе своем блоге высказался на тему будущего электрических автомобилей. Он заявил, что аккумуляторы для таких машин "лучше и дешевле" и высказал надежду, что в будущем любой сможет приобрести электрокар.





Однако Гейтс усомнился в достаточной силе этой технологии для габаритных машин, которые используются для путешествий на дальние расстояния.





"Электромобили, вероятно, никогда не станут практическим решением для таких вещей, как 18-колесные фуры, грузовые корабли и пассажирские самолеты", - заявил миллиардер, отметив, что электромобили подходят только для коротких расстояний.





Гейтс выразил похвалу в адрес производителей автотранспорта за создание полностью электрических пикапов, в том числе GM, Ford, Rivian и Bollinger, однако не упомянул Tesla, которая производит Cybertruck.





Кроме того, компания Илона Маска сейчас работает над электрогрузовиком Tesla Semi, который анонсировали три года назад. На данный момент известно, что выход нового детища Маска отстает от графика на два года.





Поэтому один из подписчиков основателя Tesla в Twitter спросил его мнение о заявлении Гейтса по поводу непригодности электрических аккумуляторов для грузовиков.





"Он не имеет понятия, о чем говорит", - прокомментировал Маск.





В прошлый раз об электрокарах Гейтс и Маск спорили в феврале этого года, когда сооснователь Microsoft своим первым электромобилем сделал Porsche Taycan, хотя хвалил Tesla.





Бизнесмен своим выбором остался доволен и назвал его "очень крутой машиной", а вот Илон Маск оскорбился.





О своем приобретении Гейтс рассказал во время интервью блогеру Маркусу Браунли. Тот задал бизнесмену вопрос касательно изменения климата и способах борьбы с ним за счет использования экологически чистых товаров.





В качестве примера Гейтс привел компанию Tesla, которая использует альтернативные источники энергии в промышленных масштабах. При этом он добавил, что сам отдал предпочтение электрокару не от калифорнийской марки, а Porsche Ta an Turbo премиум-класса.





При этом он раскритиковал чрезмерно высокую стоимость электрокаров, а также заметил, что они уступают бензиновым автомобилям по запасу хода.





К слову, накануне интервью стало известно, что Билл Гейтс за 645 миллионов долларов купил яхту, которая работает на жидком водороде и является абсолютно безвредной для окружающей среды.





После публикации интервью на YouTube, пользователи Twitter начали активно обсуждать на странице Илона Маска, почему Билл Гейтс выбрал именно Taycan, а не Tesla, и прав ли он был, осудив электрокары за маленький запас хода.





Один из пользователей обратился лично к Илону Маску и написал, что очень расстроен таким заявлением, поскольку сам ежедневно ездит на работу на электрокаре и никаких проблем с необходимостью постоянно его заряжать он не испытывает.





Он также отметил, что каждый его разговор с Гейтсем оказывался разочарованием.





Противостояние Porsche Taycan и Tesla выходит далеко за рамки личных отношений Маска и Гейтса: первая полностью электрическая модель немецкого бренда должна была стать главным конкурентом Tesla. Однако она казалась значительно дороже и с на 140 километров меньше запасом хода.





Однако заочно спорят они не только об электрокарах. В конце июля Гейтс критично высказался по поводу противоречивых комментариев основателя SpaceX касательно пандемии COVID-19. В интервью CNBC Гейтс рекомендовал Маску не выходить за пределы своего поля.





"Позиция Илона заключается в том, чтобы поддерживать высокий уровень возмутительных комментариев. Он не сильно связан с вакцинами. Он делает отличные электрокары. И его ракеты работают хорошо. Поэтому ему дозволено говорить эти вещи. Я надеюсь, что он не путает области, в которые он не слишком вовлечен", - сказал он.





Речь идет о том, что калифорнийский предприниматель называл требования властей США сидеть дома во время карантина фашизмом. Кроме того, панику вокруг пандемии называл тупостью. Подробно об этом в материале Жизнь в кредит: что делает "ковидиот" Илон Маск.





Некоторые эксперты предполагали, что Илон Маск публично выступает против карантина и отрицает опасность вируса потому что пандемия вредит его бизнесу: весной 2020 года руководство Tesla было вынуждено закрыть некоторые заводы и отправить своих сотрудников домой.





При этом когда бизнесмен самовольно открыл завод Tesla в калифорнийском Фремонте вопреки указаниям местных властей остаться дома, он пообещал, что на всех объектах компании будут действовать строгие ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.





Однако это не помогло - по данным портала Electrek, ссылающегося на внутреннюю документацию компании, с момента открытия фабрик Tesla свыше 130 работников сдали положительные тесты на COVID-19.





В сентябре 2017 года Маск предупредил о риске Третьей мировой войны из-за конкуренции за господство в сфере искусственного интеллекта. Эту технологию он называет главной угрозой человечества. К слову, это мнение разделял известный физик Стивен Хоккинг.





Однако через несколько дней после слов Маска сооснователь Microsoft заявил, что искусственный интеллект, напротив, принесет пользу человечеству. А те, кто заявляют об угрозе ИИ, перегибают палку: в ближайшее время эта технология не будет представлять опасности для людей.





"Люди не должны чувствовать, что им угрожает так называемая проблема контроля, которая волнует Илона Маска. Это тот случай, где я не согласен с Илоном. Мы не должны паниковать по этому поводу. Но и не должны игнорировать тот факт, что в конечном итоге эта проблема может возникнуть", - сказал он.





Агентстве Bloomberg отмечает, что Маск часто критикует других миллиардеров. Ранее он критически отозвался о основателе Facebook Марка Цукерберга, поставив под сомнение его понимание рисков искусственного интеллекта.





Также Маск назвал Джеффа Безоса "подражателем", после того как последний начал работу над проектом спутника, который мог бы конкурировать с космической программой SpaceX.



