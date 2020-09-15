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Как изменились цены в Беларуси за август

Цены почти на все категории товаров выросли, сообщает Белстат.

Белстат опубликовал статистику цен за август. Стоит отметить, что цены выросли почти на все категории товаров, по сравнению с концом прошлого года.

Больше всего в августе выросли цены на строительство: аж на 10,4% по сравнению с декабрем 2019 года. На втором месте-перевозки (10,1 %). Цены на сельскохозяйственные продукты выросли на 2,2% по сравнению с декабрем 2019 года. На промышленные товары цены выросли на 5,4 %, а на потребительские – на 2,7 %.

А доходы белорусов за январь-август 2020 увеличились на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Правда, в белорусских рублях.
КТ/ОГ belsat.eu
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