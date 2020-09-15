Моя хата с краю: Wargaming не собирается уходить из Беларуси

Разговор был посвящен десятилетнему юбилею World of Tanks.





Отвечая на вопрос журналиста, Кислый сообщил: "Мы в политике никак не участвуем как компания, мы делаем игры. Частные граждане любых стран могут высказывать свое мнение. Оценивать политику — не наше дело".





Известно, что многие белорусские IT-компании рассматривают вариант переезда из Беларуси в связи с поведением властей и царящем в стране беззаконием.





По словам Кислого, для Wargaming этот вопрос не актуален. Хотя есть группа разработчиков, которые могут захотеть переехать. "Они могут подойти ко мне и поговорить. Если они чувствуют, что им будет комфортнее в другом месте, то мы как компания всем им поможем", — объясняет гендиректор.





Упомянул он и ситуацию с отключением интернета в Беларуси на несколько дней после президентских выборов. И хотя интернет необходим компании для работы, даже его отсутствие не влияет на решение остаться в Беларуси.





"Интернет отключали на пару дней, да и сейчас — то погаснет, то заработает. Мы не можем работать, если нет интернета. Но у нас есть 17 офисов по всему миру. И если предстоит некоторое перераспределение мощностей, то мы сделаем это. Но мы и раньше это делали, безо всяких катаклизмов. Сейчас, конечно, ситуация более напряженная", — добавляет Виктор Кислый.