Денис Лавникевич. Сегодня телеграм-каналы переполнены призывами вроде «не платить налоги», «не оплачивать услуги ЖКХ», «использовать наличную валюту», «пользоваться криптовалютами». Но насколько эти призывы реально опасны для государства? Разбирается колумнист Office Life





ПРОТЕСТОВАТЬ РУБЛЕМ





Призывы к «экономической войне с режимом» в Беларуси начали появляться еще до выборов, а после 9 августа стали звучать из каждого «утюга». И речь сейчас не про забастовки, а про куда более системные инициативы. Главный смысл которых — «Лишить власть денег. Лишить их ваших же денег» (цитата одного из телеграм-каналов).





А вот и обоснование, простое и понятное: «Налоги белорусов — это зарплата силовиков, которые избивают свой же народ. Счета в банках — это по факту деньги, принадлежащие не белорусам, а банкам, которые могут свернуть свою работу в любой момент».





Далее идет относительно повторяющийся перечень предлагаемых действий:





- снимать деньги со своих счетов в банках (максимально перейти на наличные);

- вместо рубля использовать расчеты в наличной валюте;

- использовать для расчетов криптовалюты;

- создать общественную сеть обмена валют, не зависящую от государства (вспомним сайт prokopovi.ch);

- самоорганизовываться для валютных операций в Telegram/Viber;





- стимулировать торговые операции «мимо государства» (купить молоко и творог в деревне, а не в магазине, заказать мебель напрямую у знакомого мастера и т. д.);

- организовать черный рынок товаров и услуг в интернете «между своими»;





- не оплачивать платежи ЖКХ;

- не платить штрафы, налоги и сборы;

- не заправляться и ничего не покупать на АЗС «Беларуснефть»;

- не покупать спиртное и сигареты (чтобы не платить акцизы в бюджет);

- не делать покупки в сетях провластных бизнесменов (списки обычно прилагаются).





Вопрос: насколько эффективны такие меры? Попробуем оценить исходя из личного опыта и данных о состоянии белорусской экономики.





1. СНЯТЬ ДЕНЬГИ СО СЧЕТОВ В БАНКАХ, ПЕРЕЙТИ В «НАЛИЧКУ», ЛУЧШЕ ВСЕГО — В ВАЛЮТНУЮ; ВАЛЮТОЙ ЖЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ





Для нормального государства с нормально функционирующей денежной системой это был бы, конечно, серьезный удар. Да и для белорусской финансовой системы — тоже. А тут только за один август белорусы забрали из банков $624,3 млн и в придачу 975,4 млн белорусских рублей ($379,4 млн).





На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. По статистике Нацбанка это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года.





За прошлый месяц объем валютных депозитов населения в системе откатился к уровню мая 2013 года. По белорусским рублям — это рекордный отток как минимум с 2016 года. И этот процесс продолжается.





Можно вспомнить, сколько сил Нацбанк потратил сначала на то, чтобы приучить население к банковским картам вместо наличных, а потом — чтобы провести дедолларизацию отечественной экономики. Теперь же усилия последних 15 лет могут пойти прахом. И, кстати, скорее всего, пойдут.





Первые же несколько случаев, когда простой рабочий с МТЗ не смог снять в ближайшем банкомате зарплату с карты, — и все, полетело по стране неформальное денежное обращение.





Только его надо уж доводить до конца — уходить от белорусского рубля в наличных расчетах между людьми. Вернуться во времена, когда товары и услуги оценивались в долларах (согласитесь, многие замечают, что привычку пересчитывать все цены в доллары белорусы не изжили до сих пор).





Но давайте вспомним и другое. Действующая власть сформировалась и набрала силу как раз в условиях гиперинфляции, повсеместных долларовых расчетов и тотального недоверия к белорусскому рублю — тогда его все называли «зайчиком».





Так что соответствующий опыт есть и у людей, и у властей.









2. СОЗДАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК





«Доллары-марочки-российские рубли». Кто-то эти крики забыл, а кто-то — никогда и не слышал их. Впрочем, сейчас интернет-технологии позволяют реализовать черный валютный рынок в виртуальном пространстве, что в полной мере доказал 2011 год. И да, это очень неприятная штука для государства, для банковской системы. Очень эффективная для создания параллельной «народной» экономики.





Обратная сторона медали. В Сети создать виртуальный обменник или договориться о купле-продаже наличной валюты очень легко не только нам с вами, но и оперативным работникам. А ведь частные операции с валютой у нас запрещены. Отсюда и столько негласных осведомителей. Именно так «на крючок» к оперативникам и попадают.





3. ПЕРЕХОДИТЬ В РАСЧЕТАХ НА КРИПТОВАЛЮТЫ





Так сложилось, что автор этих строк знает про «крипту» даже больше, чем, наверное, хотелось бы. И потому воспринимает идею со значительным скепсисом. Даже небывалый всплеск интереса к криптовалютам в мире в 2017-м не привел до сих пор к их так называемому mass adoption. Проще говоря, расчеты криптовалютами не стали повседневными и обыденными — даже там, где государство этому не мешало.





Есть некоторые исключения — страны, где «крипта» применяется массово. Это Венесуэла (причины схожи с белорусскими) и Сомали (совсем другие причины).





В Беларуси в нынешних условиях криптовалюта — отличный вариант, чтобы получить деньги из-за рубежа или оправить их туда, или рассчитаться с человеком в другом городе. Такие переводы практически бесплатны и совершенно неподконтрольны властям и банкам.





Но на этом — все. Очень высокий порог для реального использования, слабое место этой схемы — перевод «крипты» в «фиат», то есть в наличные деньги. Допустим, есть у вас 0,1 BTC (это обозначение биткоина). Вы его можете продать на белорусской криптобирже, которая полностью контролируется государством, либо в каком-то зарубежном криптообменнике — но тогда все равно будет заведение денег из-за рубежа на вашу банковскую карту.





В общем, смысл использовать «крипту», чтобы оторваться от государства и банков, теряется.





Да, есть масса телеграм-чатов и интернет-форумов, где можно договориться о личной встрече, на которой купить или продать криптовалюту частным образом за наличные. Но… См. предыдущий пункт про частный обмен валюты.





4. НЕ ОПЛАЧИВАТЬ НАЛОГИ, УСЛУГИ ЖКХ





Во-первых, подоходный налог с физических лиц в доходной части бюджета страны составляет не самую значительную долю. При желании государство обойдется и без него, и будьте уверены: «гайки закрутят» врачам и учителям, но не силовикам. Впрочем, скорее последуют «асимметричные меры» — помните давнюю идею Лукашенко брать по $100 с каждого, кто едет за границу?





С ЖКХ ситуация примерно та же: сработает, если платить перестанут сразу все, одновременно и солидарно. Но ведь не перестанут… Кроме того, надо понимать, что неоплата услуг ЖКХ влечет за собой наложение пени, которая растет в геометрической прогрессии (следующая пеня накладывается на сумму основного долга и первую пеню вместе взятые).





И таким образом за три месяца у человека скопится нереальный долг за услуги ЖКХ.





Есть, конечно, и «цыганский» вариант: платить по 5−10% счета каждый месяц. Тогда юридически «прижать» человека сложнее. Но тут надо еще долго разбираться в нюансах.





5. ТОРГОВАТЬ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ДРУГ С ДРУГОМ НЕОФИЦИАЛЬНО, ЧЕРНЫЙ РЫНОК ВСЕГО ЧТО ВОЗМОЖНО





Эта мера может быть эффективной, а бороться с таким сложно. Дает эффект на длительный срок, и не только экономический, но и в плане самоорганизации людей, создания горизонтальных связей, которые затем перерастают в полноценное гражданское общество.





Совсем отказаться от магазинов не выйдет, но с услугами — замечательный вариант.





6. НЕ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ И НИЧЕГО НЕ ПОКУПАТЬ НА АЗС «БЕЛАРУСНЕФТЬ», НЕ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ В СЕТЯХ ПРОВЛАСТНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ





При достаточной сплоченности общества мера будет очень эффективной. Но здесь важна информированность людей: той же бабушке надо 10 раз объяснить связь между ее голосованием за Тихановскую и необходимостью прекратить покупать молоко и хлеб в сетевом магазине.





Здесь важно понимать и еще одну вещь: совершенно не важно, в каком магазине вы покупаете товары, поскольку все равно уплачивается НДС. Он пойдет в казну как при покупках в крупных сетях, так и при покупках в мелких магазинах или киосках. А все товары покупать у условных бабушек с рук не получится никак.





7. НЕ ПОКУПАТЬ СПИРТНОЕ И СИГАРЕТЫ (ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ АКЦИЗЫ В БЮДЖЕТ)





Просто замечательная идея, да и нагрузка на врачей меньше будет. Вот только, к сожалению, как раз эти товары больше покупают те люди, которым «эта ваша политика» интересна мало. Но подход правильный, категорически рекомендуется.





КТО ИСПУГАЛСЯ?





Министерство финансов заверяет нас, что августовские протесты на исполнение бюджета никак не повлияли. Пока гораздо больший эффект на бюджет оказала пандемия коронавируса, в результате которой бюджетный дефицит к концу года ожидается на уровне 4 млрд рублей. Данных по состоянию бюджета за август еще нет.





К тому же в августе имело место рекордное за всю историю снижение золотовалютных резервов Беларуси — на $1,4 млрд. Кроме того, с конца августа на банковском рынке складывается жесткий дефицит ликвидности, который вызвал всплеск ставок на ресурсы в белорусских рублях до уровня более 20% годовых.





Однако, если присмотреться, становится ясно, что государство обеспокоилось «экономическим саботажем» на уровне простых людей не меньше, чем уличными протестами.





Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) еще 24 августа выступила с призывом к гражданам не поддаваться на провокации и не дестабилизировать денежно-кредитную систему страны.





«Сегодня всякого рода подстрекатели действуют совсем не в интересах людей. Все их действия направлены на то, чтобы дестабилизировать работу предприятий. Мы расцениваем все это как грубое нарушение закона. И те, кто стоит за этим, должны это четко понимать. Мы сегодня также призываем людей не поддаваться на провокации и не совершать необдуманных действий по дестабилизации денежно-кредитной системы страны», — заявил председатель ФПБ Михаил Орда.





Еще до выборов власти начали рассматривать возможность поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин.









Вот кого я люблю за честность, так это экс-министра экономики, а ныне первого вице-премьера Николая Снопкова, который еще 21 августа так прокомментировал появившиеся в Сети призывы не покупать белорусские товары, не платить налоги и затягивать с оплатой поставок и коммунальных услуг:





"В итоге это все приводит к вымыванию золотовалютных резервов, невозможности рассчитываться по текущим долгам, а затем — преддефолтное состояние и дефолт. Соответственно, это падение стоимости активов государства. И в конце приходят люди, с запада, с севера, юга или востока, и за копейки покупают наши основные активы".