+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Адвокат Максима Знака просит СК прекратить уголовное преследование

Адвокат Дмитрий Лаевский подал в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного преследования члена Координационного совета Максима Знака.



В ходатайстве адвокат аргументирует просьбу тем, что со стороны Максима Знака отсутствовали призывы как таковые, а высказывания и комментарии в публичном пространстве никак не были направлены против национальной безопасности, сообщает TUT.BY.

«Призывов к насильственным действиям Знак не осуществлял, а, напротив, разъяснял право. Уголовное преследование Максима Знака — это преследование адвоката за осуществление профессиональной деятельности», — убежден Лаевский.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в Минске задержаны адвокаты Максим Знак и Илья Салей. С того момента они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу. Сейчас они заключены под стражу в СИЗО-1.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]