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Доллар дешевеет шестой раз подряд

Торги во вторник завершились уже 11-м подряд укреплением белорусского рубля к трёхвалютной корзине. Сегодня её значение упал до минимума за 22 дня.

Белорусскому рублю пока удаётся дорожать к корзине валют на всех торгах с начала месяца. За это время она подешевела на 3,41%.

Курс доллара снизился на 0,0040 BYN до 2,5900 BYN/USD, а с начала месяца уже на 0,0648 BYN.

За последние шесть дней непрерывного снижения стоимость доллара упала на 0,0465 BYN.

Сегодня объёмы торгов долларом подскочили до 55 млн. USD — максимума с 27 августа 2020 г.

Курс евро прервал серию из девяти снижений подряд и поднялся на 0,0036 BYN до 3,0780 BYN/EUR. Сегодня евро удалось покинуть минимум за три недели, но с начала сентября стоимость европейской валюты обвалилась на 0,0818 BYN.

Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0210 BYN до 3,4437 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за последние 22 дня.


С начала месяца сотня российский рублей потеряла в цене уже 0,1532 BYN.

Центробанк России

Российский рубль сегодня дешевеет к евро и доллару на торгах валютной биржи в Москве. Как следствие, ЦБ принял решение повысить официальный курс доллара на завтра сразу на 47 копеек до 75,1884 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра подскочил сразу на 78 копеек до 89,3614 RUB/EUR.
Источник: select.by
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