Политический кризис приведет к экономическим проблемам в Беларуси, а также затронет все сферы бизнеса, считают эксперты, пишет Ежедневник.





Например, работники передовой IT-отрасли уже решили уехать из страны. Согласно опросу, организованному на LinkedIn сооснователем lomico Николаем Мурзенковым, как минимум 12 IT-компаний находятся в процессе полного перемещения из Беларуси, 59 – частичного, еще 112 – ищут возможности для отъезда из страны.





Между тем, как считает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова, в данной политической ситуации пострадал не только IT-сектор, а и все другие отрасли бизнеса.





«Нельзя сказать, что IT-сектор сейчас единственный, кто задумывается о релокации. IT-отрасль – одна из источников валютной выручки в стране, – подчеркнула она. – К тому же за счет достаточно устойчивого положения своих сотрудников данный сектор формирует определенный внутренний спрос в других сферах, в первую очередь, в сфере услуг, а это ресторанный бизнес, туризм и др.»





Нет доверия

На взгляд аналитика, первостепенной проблемой, которая тянет за собой другие проблемы, сегодня является отсутствие доверия у населения Беларуси к тому, что сейчас происходит в стране.





«Это очень важно. К примеру, если нет доверия к стабильности национальной валюты, в этой связи вы стараетесь ограничить свое потребление, фокусируетесь на товарах первой необходимости, потому что вы не знаете, что будет с вами через неделю-две. И это сказывается самым прямым образом на различных секторах экономики, следовательно, и на бизнесе, работающем в этих сферах», – пояснила она.





Большой проблемой также является возможный отток кадров из страны, считает эксперт BEROC.





«Сегодня у белорусов присутствует страх, что выйдя из дома, ты можешь не дойти до пункта назначения и оказаться в другом месте. Это все негативно отражается на психологическом состоянии людей», – рассказала Мария Акулова.





Помимо того, что это сказывается на эффективности человека как работника: он становится не так продуктивен, как ранее, он еще и начинает задумываться о том, чтобы уехать в какое-то другое место, где все более стабильно, добавила эксперт.





А с отъездом людей трудоспособного возраста сразу возникает проблема колоссальной нагрузки на пенсионный фонд.





«Население стареет, и с отъездом молодых трудоспособных кадров число пенсионеров, приходящихся на одного работника, станет в стране еще больше. Сразу возникают вопросы, что делать с выплатами пенсий, декретных и т.д.», – отметила собеседник «Ежедневника».





По мнению Марии Акуловой, не стоит забывать и о тех, кто пострадал в августе в результате репрессий и пыток.





«Я могу предположить, что часть людей в результате тех же избиений могла утратить какие-то профессиональные навыки, стать на какое-то время нетрудоспособной», – отметила она.





Что с инвестициями?

Эксперт предупредила и об огромных рисках для бизнесов в тех случаях, если компании задумались о долгосрочных инвестициях, о привлечении какого-то внешнего инвестора.





«Об этом можно забыть на какой-то период времени. Сегодня никто не решится заходить в экономику, не понимая, как там функционировать, поскольку есть серьезные вопросы с институтом права», – считает она.





В целом если говорить об инвестициях, еще весной аналитики, оценивая ущерб от пандемии коронавируса, прогнозировали мировой инвестиционный спад.





«Уже тогда это означало, что и в отношении Беларуси интерес со стороны инвесторов был бы значительно ниже, чем в том же 2019 году», – заметила Акулова.





По ее словам, после текущих событий интереса со стороны инвесторов к нам не будет вообще, по крайней мере, до тех пор пока ситуация не стабилизируется и не станет понятно, что может быть дальше.





Ждет ли бизнес раскулачивание?

Сегодня эксперты сходятся в своих прогнозах насчет того, что Беларусь ждет экономический кризис, если Лукашенко будет и далее удерживать власть «на штыках». Наступит ли и для бизнеса время закручивания гаек? Здесь стоит напомнить, что власти не раз сыпали угрозами в адрес предпринимателей, которые в последнее время политизировались.





Однако, как считает Мария Акулова, с частным бизнесом что-то сделать сложнее, потому что он более мобилен по сравнению с государственным.





«В случае попыток раскулачивания, это просто приведет к оттоку из страны капитала, если люди решат, что точка невозврата пройдена», – резюмировала эксперт.