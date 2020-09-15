Во время заседания он заявил, что разработал план по поддержке белорусской экономики в случае проведения повторных выборов.





«Отрадно, что мы можем объединиться вокруг самых важных для Польши вопросов. Беларусь и ее будущее, безусловно, являются таким вопросом. Такие выводы можно сделать после второй встречи правительства с представителями польской оппозиции, которая длилась целых 3 часа», — написал глава правительства на Facebook после окончания встречи, сообщает pap.pl.













Моравецкий отметил, что в ходе встречи он представил отчет о деятельности правительства на международном форуме и состоянии реализации программы «#SolidarnizBiałorusi», на которую уже выделили 50 млн злотых.





«На следующем заседании Европейского Совета, в консультации с Вышеградской группой и от ее имени, я предложу так называемый план Маршалла для Беларуси. Это ряд решений, в основном экономических, которые мы могли бы предложить Беларуси вместе от имени ЕС в случае проведения свободных выборов. Это проект экономической помощи Беларуси, своего рода «дорожная карта», включающая создание стабилизационного фонда», — сказал премьер Польши.





Какие точно шаги будут в плане польского премьера — пока неизвестно.





Зато известно, что Вышеградская четвёрка (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) одобрила проект «плана Маршалла» для Беларуси.





Представить план на ближайшем саммите глав Евросоюза намерен польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.