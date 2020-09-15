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Минфин допускает, что дефицит госбюджета может быть увеличен до 5 млрд рублей

В слу­чае развития самого негативного сце­нария в экономике дефицит бюджета может быть уве­личен до 5 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель министра финансов Андрей Белковец в интервью Cbonds Review.

Замминистра пояснил, из каких источников этот дефицит можно будет профинансировать. Во-первых, покрытие дефицита будет обеспечено за счет рублевых и валютных остатков бюдже­та, объем которых достаточен для предотвра­щения любых финансовых шоков.

Кроме того, перенос Олимпийских игр в Токио позволит обеспечить экономию бюджетных ресурсов на сумму около 1 млрд рублей.

Часть расходов будет профинансирована за счет средств международных финансовых органи­заций, предоставленных на цели борьбы c COVID-19. Так, до конца года ожидается подписание соглашений с Европейским инвести­ционным банком и Фондом ОПЕК. Еще часть расходов будет сокращена посредством секвестирования отдель­ных статей бюджета либо их переноса на следующий финансовый год.
Officelife.media
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