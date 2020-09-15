Замминистра пояснил, из каких источников этот дефицит можно будет профинансировать. Во-первых, покрытие дефицита будет обеспечено за счет рублевых и валютных остатков бюдже­та, объем которых достаточен для предотвра­щения любых финансовых шоков.





Кроме того, перенос Олимпийских игр в Токио позволит обеспечить экономию бюджетных ресурсов на сумму около 1 млрд рублей.





Часть расходов будет профинансирована за счет средств международных финансовых органи­заций, предоставленных на цели борьбы c COVID-19. Так, до конца года ожидается подписание соглашений с Европейским инвести­ционным банком и Фондом ОПЕК. Еще часть расходов будет сокращена посредством секвестирования отдель­ных статей бюджета либо их переноса на следующий финансовый год.