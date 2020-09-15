+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Беларусь по всему миру ищет деньги под "коронавирусный псхоз"

Беларусь до конца текущего года рассчитывает получить экстренное финансирование от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Фонда ОПЕК для борьбы с распространением COVID-19, сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец.

"В июне со Всемирным банком подписано кредитное соглашение о выделении республике экстренного финансирования на поддержку отечественного здравоохранения, в том числе закупку оборудования и средств защиты. До конца года ожидается подписание аналогичных соглашений с Европейским инвестиционным банком и Фондом ОПЕК", - сказал Белковец в интервью изданию Cbonds Review.

По его словам, за счет средств международных финорганизаций будет профинансирована часть расходов бюджета, который будет секвестирован в связи со снижением его доходов. "Часть расходов (бюджета - ИФ) будет профинансирована за счет средств международных финансовых организаций, предоставленных Республике Беларусь на цели борьбы c COVID-19", - отметил замминистра.

Как сообщалось, Беларусь и Всемирный банк (ВБ) в начале июня подписали соглашение о займе в размере 90 млн евро, которые будут направлены на борьбу с распространением коронавируса.

В марте Минск обращался за экстренным финансированием на $940 млн в МВФ, однако фонд отказал в предоставлении ресурсов из-за нежелания белорусских властей выполнять сопутствующие займу рекомендации ВОЗ.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]