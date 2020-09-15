"В июне со Всемирным банком подписано кредитное соглашение о выделении республике экстренного финансирования на поддержку отечественного здравоохранения, в том числе закупку оборудования и средств защиты. До конца года ожидается подписание аналогичных соглашений с Европейским инвестиционным банком и Фондом ОПЕК", - сказал Белковец в интервью изданию Cbonds Review.





По его словам, за счет средств международных финорганизаций будет профинансирована часть расходов бюджета, который будет секвестирован в связи со снижением его доходов. "Часть расходов (бюджета - ИФ) будет профинансирована за счет средств международных финансовых организаций, предоставленных Республике Беларусь на цели борьбы c COVID-19", - отметил замминистра.





Как сообщалось, Беларусь и Всемирный банк (ВБ) в начале июня подписали соглашение о займе в размере 90 млн евро, которые будут направлены на борьбу с распространением коронавируса.





В марте Минск обращался за экстренным финансированием на $940 млн в МВФ, однако фонд отказал в предоставлении ресурсов из-за нежелания белорусских властей выполнять сопутствующие займу рекомендации ВОЗ.