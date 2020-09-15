Oracle официально подтвердил сделку с TikTok













Министр финансов США Стивен Мнучин уточнил, что компания станет не покупателем, а “доверенным технологическим партнером”.





“Я подтверждаю, что на выходных мы получили предложение, которое включает компанию Oracle в качестве надежного технологического партнера. Есть обещание создать TikTok Global — компанию со штаб-квартирой в США, что позволит создать 20 тысяч новых рабочих мест. Пока не могу говорить обо всех аспектах предложения, мы будем его рассматривать на этой неделе, после чего подготовим свою рекомендацию для президента и будем рассматривать этот вопрос с ним”, — сказал Мнучин.