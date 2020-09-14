«Об этом сказал президент (Путин -ред.), согласован и будет выделен Беларуси новый кредит — $1,5 млрд. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть — это новые денежные средства», — сказал представитель Кремля.









При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что кредит нельзя рассматривать как вмешательство во внутренние дела Беларуси, пишет telegraf.by

«Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого», — сказал представитель Кремля.





Также Дмитрий Песков рассказал, что Россия не требовала взамен право на размещение военных баз армии РФ на территории Беларуси.





«Нет, эти утверждения абсолютно никакого отношения не имеют к реальности. Эта тема не обсуждалась», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли на переговорах тема размещения российских военных баз.





«В том ключе, как сказали вы, нет, на повестке дня такого вопроса нет», — уточнил представитель Кремля. А в каком ключе этот вопрос всё-таки обсуждался, Дмитрий Песков не сказал.