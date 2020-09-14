Минфин подтвердил падение котировок еврооблигаций после выборов

Поэтому ожидаемо, что массивный поток новостей из Беларуси не мог не сказаться на настроениях инвесторов, и со второй декады августа мы увидели существенную волатильность и падение котировок белорусских облигаций", - сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец в интервью изданию Cbonds Review.





По его словам, "дальнейшее развитие ситуации на финансовых рынках предугадать достаточно сложно", цитирует interfax.by





"Но со своей стороны могу подтвердить, что в вопросах долговой политики Республика Беларусь была и остается верной принципам безусловного исполнения всех обязательств. Мы располагаем достаточными средствами для осуществления выплат всем нашим кредиторам и облигационным инвесторам", - подчеркнул замминистра.





По его словам, Минфин = также готов к диалогу с инвесторами, чтобы снять их обеспокоенность. "Мы также готовы к открытому диалогу с держателями наших ценных бумаг, чтобы снять их возможную обеспокоенность, донести актуальную информацию об экономической ситуации, о состоянии бюджета, госдолга, банковской системы Беларуси", - сказал Белковец.





"Несмотря на достаточно напряженный во всех отношениях год, надеюсь, что отрицательная динамика цен белорусских бумаг носит временный характер", - добавил он.