Путин даст Лукашенко денег на "поддержание штанов"
Путин согласился дать Лукашенко кредит в $1,5 млрд, о чем было заявлено в понедельник на их встрече в Сочи
"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит [в размере] $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - цитирует Путина ТАСС.
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16:05 14/09/2020
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