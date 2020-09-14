Путин даст Лукашенко денег на "поддержание штанов"

Путин согласился дать Лукашенко кредит в $1,5 млрд, о чем было заявлено в понедельник на их встрече в Сочи

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит [в размере] $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - цитирует Путина ТАСС.











