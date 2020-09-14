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Как белорусы выносили миллиарды с депозитов в августе

Август чуть не стал для банковской системы Беларуси «черным» – масштабный отток вкладов, девальвация рубля, прекращение кредитования и зажим ликвидности.

Как именно развивалась паника на рынке депозитов можно наблюдать из свежей статистики Нацбанка по широкой денежной массе. Myfin.by сделал это максимально наглядно в одной картинке.

По данным Нацбанка за август белорусы вынесли из банковской системы 975,4 млн рублей в рублевых депозитах и по карт-счетам. Из них 270,8 млн рублей – это срочные вклады, остальные средства – деньги на карт-счетах и вкладах до востребования. 

Подверглись урезанию и валютные вклады – их сняли на сумму $624,3 млн. 

Примечательно, что благодаря безотзывным вкладам, скорость оттока средств по срочным депозитам в два-три раза меньше, чем по карт-счетам и вкладам, которые можно забрать сразу. 

Если по первым уменьшение находится в районе 5-9% за месяц, то по вторым падение достигает 21%.

Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?

Общую сумму потерь по вкладам в белорусских рублях и валюте можно оценить в 2,5 млрд белорусских рублей в эквиваленте. 

Это вынудило Нацбанк ввести ограничения на предоставление ликвидности банкам, чтобы рублевая ликвидность не вышла на валютный рынок. Что привело к приостановке выдачи новых кредитов населению со стороны практически всех банков, а ставки по рублевым депозитам устремились вверх.
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