Как белорусы выносили миллиарды с депозитов в августе

Как именно развивалась паника на рынке депозитов можно наблюдать из свежей статистики Нацбанка по широкой денежной массе. Myfin.by сделал это максимально наглядно в одной картинке.





По данным Нацбанка за август белорусы вынесли из банковской системы 975,4 млн рублей в рублевых депозитах и по карт-счетам. Из них 270,8 млн рублей – это срочные вклады, остальные средства – деньги на карт-счетах и вкладах до востребования.





Подверглись урезанию и валютные вклады – их сняли на сумму $624,3 млн.





Примечательно, что благодаря безотзывным вкладам, скорость оттока средств по срочным депозитам в два-три раза меньше, чем по карт-счетам и вкладам, которые можно забрать сразу.





Если по первым уменьшение находится в районе 5-9% за месяц, то по вторым падение достигает 21%.





Инфографика: Myfin.by





Что в итоге?

Общую сумму потерь по вкладам в белорусских рублях и валюте можно оценить в 2,5 млрд белорусских рублей в эквиваленте.





Это вынудило Нацбанк ввести ограничения на предоставление ликвидности банкам, чтобы рублевая ликвидность не вышла на валютный рынок. Что привело к приостановке выдачи новых кредитов населению со стороны практически всех банков, а ставки по рублевым депозитам устремились вверх.