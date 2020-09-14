Какие последствия ждут белорусскую экономику, что даст визит Александра Лукашенко в Сочи и когда начнется рост цен из-за девальвации – последние события специально для Myfin.by объясняет доктор экономических наук, профессор Борис Желиба.





Обвальная девальвация и отток вкладов

За вторую неделю сентября ситуация на финансовом рынке стала заметно хуже. Во-первых, Беларусбанк, который является главным кредитором населения, прекратил выдачу потребительских кредитов. В том числе на финансирование недвижимости (за исключением льготных кредитов).





Главная причина – отток рублевых депозитов из всех банков без исключения. Только за август население и юрлица «вынесли» из банковской системы более миллиарда долларов. Плюс выплаты по госдолгу, составившие более $300 млн, и в итоге дыра в ЗВР почти в полтора миллиарда!





Итогом этих процессов стала обвальная девальвация рубля, который к доллару с начала года потерял четверть стоимости, а к евро – треть.





Все временное – постоянно?

Понятно, что безучастно наблюдать за этими процессами Нацбанк не мог, и 21 августа отменил кредиты овернайт, затем резко ужесточил условия выдачи рублевой ликвидности, потому что она перетекала на валютный рынок.





Ограничения были введены временно – на три недели, до 15 сентября. Но уже в понедельник, 14 сентября, регулятор продлил запрет еще на месяц. Судя по биржевой статистике, эффект от этих ограничений есть, поэтому и было решено их пролонгировать.





Безотзывные вклады спасают банки от схлопывания

Действия Нацбанка, населения и юрлиц привели к тому, что потерявшие много ресурсов банки стали прекращать выдачу сначала отдельных, а потом и всех кредитов. Последним сдался Беларусбанк. Это говорит о многом: значит, даже главный госбанк столкнулся с глобальными проблемами.





Хуже всего будет, если банки станут ограничивать кредитование реального сектора экономики. Пока этого не происходит, но наверняка объемы серьезно сократятся.

Банковская система испытала бы еще больший удар (и белорусский рубль тоже), не введи Нацбанк безотзывные депозиты, коих в системе большинство. В противном случае на 1 сентября на депозитах физлиц остались бы не $5,4 млрд., а куда меньше. Пока безотзывные депозиты спасают банковскую систему.





Инфографика: Myfin.by





Из-за девальвации снова началась долларизация

Отсутствие кредитов серьезно бьет по экономике, но банки страхуются и уменьшают риски: если они продолжат выдавать кредиты такими же темпами, то могут вовсе остаться без денег на корсчетах. Если же у банков не будет денег, чтобы делать это, то экономика встанет.





А особого желания нести в банки свежекупленную валюту у населения нет: проводя политику дедолларизации, Нацбанк утоптал ставки по валютным депозитам в пол. 2-2,5% годовых – не тот доход, ради которого большинство рискнет оставить свои деньги банкам на длительный срок.





Тогда люди стали переводить валютные вклады в рублевые, это было положительным итогом. А сейчас из-за девальвации делают все наоборот, и долларизация снова набирает ход.





Масштабный кризис ликвидности

Важно отметить, что как предприятия, так и физлица снимали не только рубли, но и валюту. И в серьезных объемах. Причина – опасения, подогреваемые паникой, что банки могут заморозить валютные вклады.





Как итог этих действий – банки остались без ресурсов, и просили их у Нацбанка, не торопившегося их давать. В результате – взлет ставок на межбанковском рынке до 27%, при том, что ставка рефинансирования почти вчетверо ниже!





Пытаясь вернуть рублевые депозиты вкладчиков, банки практически в два раза увеличили ставки по рублевым вкладам – до 22%!

Налицо глубокий и масштабный кризис ликвидности, и настолько сильный, что банки полностью лишили население кредитов. Это ничего хорошего экономике не даст.





Власти судорожно пытаются найти деньги

Последний рубеж, если хотите, переход красной линии, – это сокращение кредитов предприятиям. Если это случится, то многие предприятия, особенно государственные, просто встанут.





Прекрасно понимая, чем это грозит, власти судорожно пытаются найти деньги





Ведь они сожгли за месяц более миллиарда долларов из ЗВР, пытаясь удержать курс рубля от обвала. Может Лукашенко к Путину в Сочи слетает результативно, ведь его российский коллега уже дал команду помочь белорусской финансовой системе, увеличив ВТБ, «Сбербанку» и ВЭБу кредитные линии своим «дочкам».





На Западе денег не дадут

ЗВР чувствовали бы себя (по уверениям властей) неплохо, дай деньги МВФ. Но ничего путного с ним у белорусских властей много лет так и не получалось. Посему надежды на эти $900 млн было мало, учитывая происходящее в стране.





Насколько я помню, власти просили у МВФ дешевый кредит на $3,5 млрд долларов под 2 с лишним процента. При этом Минфин не так давно занимал деньги на отрытом рынке под 6 с лишним процентов. Выходит, кредиты МВФ – самые дешевые, но они никогда не выдаются без условий.





Думаю, что Лукашенко откажут не только МВФ, но и Всемирный банк, и ЕБРР – сейчас в стране полномасштабный политический кризис, который признало S&P Global Ratings.





Рейтинг – «капут»

11 сентября агентство пересмотрело прогноз по долгосрочным суверенным рейтингам Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «негативный».





В комментарии сказано, что прогноз отражает растущие риски для финансовой стабильности банковской системы Беларуси, контролируемой государством, о чем свидетельствует ряд факторов:





«Период повышенной неопределенности после спорных президентских выборов может затянуться. Что, в свою очередь, может негативно повлиять на экономический рост Беларуси и ее доступ к международным рынкам капитала в ближайшие 12-18 месяцев», – сказано в письме.





А когда нет политической и экономической определенности – кто же будет кредит давать? Точно не Запад.



Кто денег даст?

Остаются наши вечные кредиторы – Россия, которая не торопится заявлять об этом, и Китай. Вопрос – под какие ставки они согласятся дать денег белорусским властям? Если согласятся.





Ведь тот же Китай – очень прагматичен. Деньги по несвязанным кредитам мы просили там неоднократно. А получили всего раз – $500 млн – да и те в юанях. Что касается РФ, то даже рефинансировать кредит на $600 млн, о котором столько разговоров, они пока не торопятся. В любом случае, страна этих денег не увидит – РФ переложит их из одного кармана в другой.





По моему мнению, Кремль все же либо даст кредит, либо рефинансирует имеющиеся – по политическим соображениям: Россия поможет своему последнему союзнику.





Не стоит забывать, что и по газу они не пошли на уступки, а он сейчас в Европе стоит дороже, чем в Беларуси. Да и транш двухмиллиардного кредита фонда ЕАЭС до сих пор не поступил. Есть и новая проблема – за последние несколько месяцев накопился огромный долг по газу – уже превышающий $330 млн.





Дыра в бюджете

Но и это не все проблемы, с которыми столкнулись белорусские власти. Из-за целого ряда причин (налоговый маневр, падение цен на нефть и нефтепродукты, пандемия, падение ВВП, экспорта) белорусский бюджет недосчитался нескольких миллиардов рублей.

Уже сейчас дефицит бюджета, по словам министра финансов, огромен, и к концу года только вырастет – по прогнозам до 5 миллиардов рублей.

Это ничего хорошего не сулит.





Как эта дыра будет закрываться – пока понять сложно. Минфин как-то говорил о том, что намерен разместить на внутреннем рынке облигации на $600 млн. Учитывая спрос на такие бумаги, желающих найти будет непросто. Даже в Китае не удалось разместить бумаги – не смогли договориться по страновому рейтингу.





Вот я и задаюсь вопросом – где Минфин может взять порядка $2 млрд, чтобы «закрыть» этот год?





Что в итоге?

За месяц «сжигания» $1,4 млрд ЗВР в попытке спасти падающий рубль Нацбанк сбил панику – курс перестал расти и даже двинулся вспять. Как надолго – понять пока сложно.





Ведь потерять еще миллиард за месяц Нацбанк себе позволить не может – денег и так осталось на 2,6 месяцев обеспечения импорта. Придется искать другие пути, и простого решения нет.





Одним из следствий резкой девальвации рубля станет всплеск инфляции – ведь деньги для юрлиц подорожали, что окажет давление на цены на внутреннем рынке, не говоря об импорте, резко прибавившем в весе. По определению девальвация отражается в росте цен через 2-3 месяца. Денег в кошельках белорусов станет меньше.





При этом я не ожидаю коллапса и еще большего обвала курса – до 3 рублей за доллар или трехкратной девальвации, о которой вещают некоторые «эксперты». Не ожидаю и сильного инфляционного всплеска, а ожидаю финансовой помощи России по политическим мотивам.





Чтобы у ее границ не случился полномасштабный экономический кризис. Россия не даст упасть своему ближайшему союзнику – увы, это так.