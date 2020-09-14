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Казахстан подключился к охоте на белорусских айтишников

Казахстан наряду со странами Балтии, Польши, Чехии и других подключился к конкурентной борьбе за белорусские IT-компании, готовые покинуть ПВТ и Беларусь из-за тотального насилия и беззакония.


Astana Hub за последние 10 дней разослал тысячи имейлов белорусским айтишникам и получил уже около 600 ответов, передает dev.by. Представители хаба утверждают, что уже консультируют десятки компаний по вопросу переноса бизнеса.

Вот что обещает Astana Hub: 12 месяцев бесплатной аренды офисов и коворкингов класса «А», бесплатный интернет до 500 мбит/с, освобождение от основных налогов и упрощенный визовый режим, PR-поддержка, нетворкинг и доступ к инвесторам, возможность зарегистрировать свой бизнес в Международном финансовом центре «Астана», где действуют принципы английского права.

С такими условиями по периметру синеокой от ПВТ скоро ничего не останется.

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