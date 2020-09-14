Убытки белорусской экономики превысили прибыль почти в три раза

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Такие данные приведены в аналитическом обозрении Национального банка РБ





«Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере РБ» за январь—июнь текущего года.





Чистая прибыль организаций сократилась примерно в 4 раза по сравнению с прошлым годом, хотя прибыль от реализации продукции выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 7,4 млрд. рублей. К этому привело увеличение суммы средств, направляемых на погашение кредитов и займов, примерно на 4 млрд. рублей — до 29,99 млрд. рублей.





Единственная отрасль, в которой чистая прибыль в текущем году увеличилась, это сельское, лесное и рыбное хозяйство. В ней прирост номинальной прибыли составил 2,7%, что соответствует сокращению реальной прибыли на 1,4%. В промышленности чистая прибыль составила только примерно треть от прошлогодней, так же как и в транспортной сфере. А в торговле чистая прибыль составила 62,1% от прибыли за январь—май прошлого года.





Убытки организаций в январе—мае текущего год оказались примерно в 6 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Убыточными были 1 434 организации, что составило 21,1% от их общего количества. Год назад таких было 1 127 организаций (16,6%). Величина чистого убытка в среднем на одну убыточную организацию вырос в 5 раз — до 3 млн. рублей.





Самыми значительными оказались убытки в строительстве, достигшие 1 509,1 млн. рублей (против 193,2 млн. рублей год назад). При этом доля убыточных организаций в строительстве даже сократилась: до 19,7% с 20,7%.





В обрабатывающей промышленности доля убыточных предприятий увеличилась с 21,2% до 26,4%, а убыток составил 1 434,1 млн. рублей против 232,2 млн. рублей за аналогичный период прошлого года.





Больше всего доля убыточных предприятий выросла на транспорте: до 30,7% с 19% год назад. Их убыток достиг 418,7 млн. рублей против 47,4 млн. рублей год назад.





В оптовой и розничной торговле, а также в ремонте автомобилей и мотоциклов, доля убыточных предприятий оказалась почти такой же: 30,6%. Год назад таких было 24,2%. Убыток организаций торговли вырос до 266,2 млн. рублей с 91,8 млн. рублей.