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Повар, продавец, медсестра… Какие кадры востребованы на рынке труда столицы

По данным на 1 сентября, в службу занятости столицы нанимателями заявлено 18,2 тыс. вакансий. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Из числа рабочих кадров наибольшим спросом пользуются повар (488), продавец (387), слесарь механосборочных работ (312), водитель автомобиля (294), штукатур (279), маляр (257), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (239), контролер-кассир (223), каменщик (218), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (217).

Среди вакансий для специалистов и служащих особенно востребованы медицинская сестра (883), врач-специалист (697), инженер (547), фельдшер (211), воспитатель (164), фармацевт (116), учитель (110), бухгалтер (105), менеджер (101).
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