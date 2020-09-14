Из числа рабочих кадров наибольшим спросом пользуются повар (488), продавец (387), слесарь механосборочных работ (312), водитель автомобиля (294), штукатур (279), маляр (257), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (239), контролер-кассир (223), каменщик (218), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (217).





Среди вакансий для специалистов и служащих особенно востребованы медицинская сестра (883), врач-специалист (697), инженер (547), фельдшер (211), воспитатель (164), фармацевт (116), учитель (110), бухгалтер (105), менеджер (101).