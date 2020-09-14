IT-компании Беларуси ведут переговоры о переезде в страны Европы

В пятницу Минэкономики Польши предложило ряд льгот для белорусских IT-компаний, которые готовы перевезти своих сотрудников в Варшаву. Среди них гранты до 4 млн злотых — около 80 млн рублей, визовая помощь и поддержка от местных представителей отрасли.





Еще в августе с похожими заявлениями выступали Литва, Латвия и Украина. По данным опроса компании Iomico, более сотни IT-компаний рассматривают варианты для переезда из Беларуси. Среди причин называют нестабильную политическую обстановку и отключение интернета.





Показательным примером для многих стала компания PandaDoc. Четверо членов руководства уже арестованы за хищения, счета компании заблокированы. Ее сотрудники напрямую связали это давление с заявлениями основателя PandaDoc Микиты Микадо.





О желании уехать пока не поздно, Business FM рассказал основатель группы компаний SoftSwiss Иван Монтик. Его фирма делает программное обеспечение для азартных онлайн-игр и букмекерских сайтов (в Беларуси эта сфера официально разрешена). По словам Монтика, уже во вторник он планирует встретиться с представителями польского Минэкономики и обсудить условия переезда.





— Поменялось условие работы. Стресс, именно дополнительные риски, которые появились. Которые ненормальные для IT-бизнеса, что мы должны думать, как избежать отключения интернета, как предпринять какие-то меры, чтобы наши клиенты не потеряли полностью сервис. Даже если речь идет про день или полдня, то это уже существенно. Естественно, все это отвлекает от развития бизнеса. Иногда даже просто времени на это не хватает, занимаемся вопросами того же потенциального релокейта.





— Переезжаете?





— Да, по-моему, ждать нечего, с точки зрения текущей опасной ситуации. Вернуться всегда не поздно и возможно, а вот уехать, может быть, будет сложнее. Мы активно занимаемся, не только мы. Мы собрали такой пул компании, у нас в пуле больше 3,5 тысячи сотрудников получается. Мы ведем переговоры с Латвией и Литвой, с Варшавой и Болгарией.





— Поступают новости о том, что объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси пригрозило Лукашенко обрушить налоговую, энергетическую и банковскую систему, если продолжатся задержания протестующих. Напрашивается вопрос: не подставляют ли они IT-сообщество Беларуси? Что они собираются делать, очевидно, незаконные вещи.





— Закон есть, но он не работает.





В своем обращении объединение хакеров взяло на себя ответственность за взлом сайтов МВД, управления делами президента и белорусских лотерей. Если атаки продолжатся, это ударит и по IT-бизнесу.





Но крупные IT-компании уже давно увезли часть сотрудников за границу, рассказывает технический директор белорусской компании — разработчика ПО Functional Ai Егор Мальшевский.





Егор Мальшевский, технический директор белорусской компании — разработчика ПО Functional Ai





«Основное ограничение, наверное, накладываемое Беларусью как страной, это то, что тебе необходимо фронт-офис выносить из Беларуси. Разработка у тебя может быть в Беларуси без проблем, но за счет того, что рынок маленький, невозможно делать что-то на внутренний рынок. Поэтому ты вынужден делать все на внешний рынок, что подразумевает что у тебя фронт-офис должен быть за границей. Это просто большие накладные расходы и коммуникаций, и всего остального. Польша сама по себе не представляет гигантский рынок для IT. И в этом смысле переезд в Варшаву, ну только что в смысле вывоза из страны, но не в смысле переезда в лучшие условия».





Идет и отток отдельных сотрудников индустрии и в Россию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Benchmark Executive. По их данным, каждый четвертый откликнувшийся на вакансию в российском IT — белорус. Еще месяц назад их разработчики составляли лишь 5% соискателей.