



Ежегодную презентацию новых продуктов Apple назначила на 15 сентября. Из-за пандемии коронавируса она пройдет исключительно в онлайн-формате. Но на этом отличия от прошлогодних мероприятий не заканчиваются: впервые за почти десятилетие поклонники Apple могут не увидеть в сентябре самого долгожданного продукта — новейших iPhone.





Без новых iPhone?





Ключевое мероприятие Apple может пройти без презентации iPhone из-за вызванного пандемией нарушения цепочки поставок, поясняет Financial Times. CNBC отмечает, что отсутствие на презентации новых iPhone, которые компания представляла в сентябре начиная с 2012 года, не станет сюрпризом: производство электроники из-за пандемии столкнулось со сложностями, сотрудники Apple с марта в основном работали из дома, а закрытие границ затруднило командировки в Китай для решения проблем на производстве.





«Хотя исторически Apple анонсировала новую линейку iPhone в это время года, в этот раз ожидается, что запуск iPhone будет отложен и мероприятие будет сосредоточено на iPad и Apple Watch», — цитирует CNBC письмо аналитика JPMorgan Самика Чаттерджи. В июле финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил аналитикам, что компания планирует начать продажи новых смартфонов в октябре. «Как вы знаете, в прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы прогнозируем, что поставки будут доступны на несколько недель позже», — передает его слова CNBC. О том, что запуск новых iPhone произойдет не раньше октября, писал и Bloomberg.





Однако кто-то сохраняет надежду увидеть новые iPhone уже на ближайшей презентации. Главный аналитик Lopez Research Марибель Лопез уверена, что Apple представит все новые продукты разом. «Если говорить о сроках, лучше запуститься раньше и поставить их [смартфоны] позже, так как вы входите в рождественский цикл планирования», — заявила MarketWatch.





Часы — главный продукт

Предстоящая презентация Apple получила название Time Flies («Время летит»), и это, похоже, намек на Apple Watch — создаваемые калифорнийской компанией электронные часы, отмечает CNBC. В ходе мероприятия Apple представит шестое поколение Apple Watch, новый iPad Air, а также, возможно, наушники AirPods Studio и трекер потерянных вещей, который может получить название AirTags, пишет FT. Внимание, которое в этот раз будет уделено этим продуктам, станет беспрецедентным, заявил газете аналитик CCS Insight Бен Вуд.





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Часы Apple Watch Series 6 будут в значительной степени ориентированы на функционал, связанный со здоровьем, пишет 9to5mac. Новые часы смогут измерять уровень кислорода в крови, отмечал сайт со ссылкой на обнаруженный код iOS 14. Кроме того, компания работает над улучшением функции электрокардиограммы, утверждает 9to5mac. Новый планшет iPad Air, в свою очередь, похоже, ждет значительное изменение дизайна — он станет больше похож на iPad Pro, пишет 9to5mac со ссылкой на утекшую в сеть брошюру. Предположительно новый iPad получит разъем USB-C и будет использовать технологию распознавания Touch ID вместо Face ID.





Отсутствие новых iPhone дает Apple возможность продемонстрировать, насколько далеко она ушла от фокуса на смартфоны в сторону все более разнообразного портфеля продуктов, подчеркивает FT. Apple движется к тому, чтобы стать «скорее технологической и потребительской платформой», а не просто производителем девайсов, пишет газета со ссылкой на аналитика Morgan Stanley Кэти Хьюберти. «Я уверен, что они точно будут вести повествование о том, что это в большей степени событие, посвященное сервисам и носимым девайсам», — сказал газете и аналитик Creative Strategies Бен Баджарин. Издание отмечает, что новым сервисом, о котором может объявить Apple, станет возможность оформить подписку одновременно на музыку, видео и игры. Назван такой сервис предположительно будет Apple One.





Без красной ковровой дорожки

Презентация Apple пройдет в калифорнийской штаб-квартире компании Apple Park. Если она будет организована так же, как конференция Apple в июне, значительная часть будет записана на видео заранее, отмечает CNBC. Генеральный директор Apple Тим Кук будет выступать перед пустым залом — гостей на мероприятие из-за коронавируса не приглашали.