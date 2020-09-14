- В целом валютная корзина Национального банка на прошедшей неделе подешевела почти на полтора процента. Курсы инвалют отошли от тех максимумов, которые мы наблюдали в августе. Из трех основных валют корзины в большей степени потеряли в весе евро и доллар.





На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу 11 сентября доллар опустился ниже психологической отметки в 2 рубля 60 копеек, хотя и совсем незначительно - до 2,5992 белорусского рубля за доллар. Но тем не менее эта планка опустилась. Евро остался почти на тех же позициях, что и был - 3,0785 рубля. Эти тенденции отражают и изменения на внешних рынках.





Важно отметить, что тот спекулятивный, или ажиотажный, спрос, который мы наблюдали в августе в Беларуси, отходит на задний план. Во всяком случае его давление на внутренний валютный рынок существенно снизилось.





Безусловно, сказалось и влияние Национального банка, который направил значительную сумму на поддержание курса белорусского рубля и удовлетворение спроса на валюту. Это, собственно, одна из основных задач регулятор - использовать ресурсы, чтобы демпфировать колебания валютного рынка в момент наибольшего потребительского спроса, и ничего удивительного здесь нет.





Резервы Нацбанка просели примерно на 1,3 млрд долларов за август. Но не вся эта сумма пошла на внутренний рынок, часть ее была использована на плановые выплаты по внешним и внутренним долгам. И на сегодня в целом золотовалютные резервы остаются выше годовой планируемой нормы — по завершении года они должны быть не менее 7,3 млрд долларов. На начало сентября ЗВР были на уровне 7,458 млрд долларов. И, исходя из того, что ажиотаж на валютном рынке сбит, можно ожидать, что эта цифра вряд ли будет снижена.





Российский рубль остается тоже в рамках плановых показателей. Но на прошлой неделе он оказался под небольшим давлением из-за падения цен на нефть. Мы видели, что цена марки Brent — эталона для российского рубля — опускалась ниже 40 долларов за баррель. Но к концу недели она восстановилась до 40,5-41 доллара. На российском рынке обменный курс остался в районе 75 российских рублей за доллар.





Соответственно, и у нас в Беларуси к концу недели белорусский рубль тоже немного «позеленел» - вырос, пусть и минимально. Есть большая доля вероятности того, что эти тенденции сохранятся на текущей неделе. Внутренние негативные факторы влияния на валютный рынок у нас если и не исчезли совсем, то по крайней мере остаются в неком стабильном положении. Их давление может быть и сохранится, но оно будет минимальным. И факт то, что Нацбанк держит руку на пульсе.





На вне ем же рынке есть вероятность того, что доллар будет под давлением, а интерес к евро будет расти, как и отмечалось в предыдущем прогнозе. Мы видели, что на неделе были колебания по паре евро/доллар, когда евро опускался ниже 1,17 на межбанке (доходило до 1,1730). К концу недели евро восстановился до 1,1860. Есть вероятность, что на этой неделе рост евро по отношению к доллару возобновиться.





Что в итоге?





Что касается нашего внутреннего рынка, то к концу недели доллар может составить 2,58 белорусского рубля.





Курс евро будет в районе 3,07 белорусского рубля.





А российский рубль, в зависимости от внутренних факторов, если и вырастет, то совсем не существенно. Напомним, что в пятницу 11 сентября торги на БВФБ закончились на уровне 3,4708 (+0,23%) белорусского рубля за 100 российских.







